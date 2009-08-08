۱۷ مرداد ۱۳۸۸، ۱۰:۴۲

"خیزش کبرا" در شش هزار سینمای جهان به نمایش درمی‌آید

استودیو پارامونت در آخرین مرحله از اکران فیلم‌های بزرگ تابستانی فیلم سینمایی "جی. آی جو: خیزش کبرا" را از این هفته همزمان در آمریکای شمالی و 35 بازار بین‌المللی به نمایش عمومی درمی‌آورد.

به گزارش خبرنگار مهر، اسکرین دیلی اعلام کرد بازارهای اصلی که از این هفته میزبان "خیزش کبرا" هستند عبارتند از بریتانیا، ایرلند، اسپانیا، روسیه، استرالیا، ژاپن، چین، کره جنوبی، مکزیک و برزیل. این فیلم در مجموع در شش هزار سالن سینما در 35 بازار بین‌المللی روی پرده می‌رود.

"خیزش کبرا" به کارگردانی استفن سامرز برخلاف دیگر فیلم‌های بزرگ تابستان امسال شامل "هری پاتر و شاهزاده دورگه"، "عصر یخبندان: ظهور دایناسورها" و "ترانسفورمرها: انتقام شکست‌خوردگان"‌ 28 بازار بزرگ دیگر را همچنان برای خود حفظ کرده که کشورهای اسکاندیناوی، هلند، آلمان و ایتالیا از آن جمله‌اند.

در همین حال، یونیورسال انیمیشن "کورالاین" را از این هفته در استرالیا و نیوزیلند به نمایش می‌گذارد و اکران فیلم سینمایی "دشمنان مردم" ساخته مایکل مان در آلمان، اتریش، پرتغال، ایسلند و هند ادامه می‌یابد. این فیلم با بازی جانی دپ در نقش جان دیلینگر تا به حال بیش از 55 میلیون دلار در بازار بین‌المللی فروخته است.

فیلم 100 دقیقه‌ای "جی. آی جو: خیزش کبرا" اکشنی در مایه‌های جیمز باند، "ماموریت: غیر ممکن"، "هویت بورن" و "گنجینه ملی" و داستان گروهی از ماموران نخبه است که درگیر مبارزه با یک قاچاقچی بین‌المللی سلاح می‌شوند. سامرز فیلم‌های سینمایی "مومیایی" و "ون هلسینگ" را در کارنامه دارد.

