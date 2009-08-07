  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۱۶ مرداد ۱۳۸۸، ۲۰:۲۳

هفته اول لیگ نهم/

تساوی استقلال و سپاهان در یک نیمه سرد و کسل کننده

تساوی استقلال و سپاهان در یک نیمه سرد و کسل کننده

نیمه اول دیدار تیم های فوتبال استقلال و سپاهان در شرایطی با تساوی بدون گل به پایان رسید که دو تیم فوتبال سرد و کسل کننده ای را به نمایش گذاشتند.

به گزارش خبرنگار مهر، در این دیدار که از ساعت 19:30 دقیقه به قضاوت هدایت الله ممبینی و بدون حضور تماشاگران در ورزشگاه آزادی تهران آغاز شد، دو تیم در پایان نیمه اول به تساوی بدون گل رضایت دادند.

این بازی که از هفته اول نهمین دوره رقابتهای لیگ برتر برگزار می شود از این جهت دارای اهمیت بود که دو تیم نمایندگان ایران در لیگ قهرمانان آسیا هستند و پیش بینی می شد رویارویی امیرقلعه نویی با شاگردان سابقش در استقلال ، فوتبال زیبایی را به تصویر بکشد.

نیمه دوم این دیدار از دقایقی دیگر در ورزشگاه آزادی آغاز خواهد شد.

کد مطلب 925420

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه