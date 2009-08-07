تساوی استقلال و سپاهان در یک نیمه سرد و کسل کننده

به گزارش خبرنگار مهر، در این دیدار که از ساعت 19:30 دقیقه به قضاوت هدایت الله ممبینی و بدون حضور تماشاگران در ورزشگاه آزادی تهران آغاز شد، دو تیم در پایان نیمه اول به تساوی بدون گل رضایت دادند.

این بازی که از هفته اول نهمین دوره رقابتهای لیگ برتر برگزار می شود از این جهت دارای اهمیت بود که دو تیم نمایندگان ایران در لیگ قهرمانان آسیا هستند و پیش بینی می شد رویارویی امیرقلعه نویی با شاگردان سابقش در استقلال ، فوتبال زیبایی را به تصویر بکشد.

نیمه دوم این دیدار از دقایقی دیگر در ورزشگاه آزادی آغاز خواهد شد.