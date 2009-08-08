مازندران میزبانی هندبال بانوان کشور را خواستار شد

خسرو ابراهیم زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در آمل اظهار داشت: هم اکنون نماینده مازندران در مرحله مقدماتی این مسابقات در گرمسار حضور دارد و در صورت صعود از این مرحله درخواست رسمی هیئت هندبال مازندران را به فدراسیون هندبال ارسال خواهیم کرد.

وی افزود: تیم هندبال بانوان مازندران در نخستین دیدار خود در مرحله مقدماتی این مسابقات امروز با نتیجه قاطع 22 بر 12 تیم مدعی کرج را شکست داد.

وی با بیان اینکه به علت عدم حضور دو تیم از دو استان خراسان این رقابتها با حضور شش تیم در دو گروه در گرمسار در حال برگزاری است، عنوان کرد: تیم مازندران در دیدار فردا با قرعه استراحت مواجه شد.

ابراهیم زاده گفت: تیم مازندران در دومین دیدار خود روز یکشنبه به مصاف تیم گیلان می رود.

رئیس هیئت هندبال مازندران عنوان کرد: مسابقات هندبال المپیاد دختران امسال به صورت منطقه ای در چهار منطقه در حال برگزاری است.

وی ابراز امیدواری کرد که تیم مازندران بتواند با تداوم پیروزی های خود به دور دوم صعود کند.

وی خاطرنشان کرد: تیم هندبال دختران مازندران این توانمندی وقدرت برای صعود به دور دوم را دارد.