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۱۶ مرداد ۱۳۸۸، ۲۱:۴۶

هفته اول لیگ نهم/

صبای قم از سد تراکتورسازی گذشت / تساوی استقلال اهواز و ابومسلم

صبای قم از سد تراکتورسازی گذشت / تساوی استقلال اهواز و ابومسلم

هفته اول مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور با برتری صبای قم مقابل تراکتورسازی تبریز و تساوی تیم‌های استقلال اهواز و ابومسلم مشهد به اتمام رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، در دیدارهای باقیمانده از هفته نخست نهمین دوره مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور که از ساعت 19:30 آغاز شد، تیم صبای قم با نتیجه 2 بر یک از سد تراکتورسازی تبریز گذشت و تیم‌های استقلال اهواز و ابومسلم مشهد در پایان 90 دقیقه تلاش به نتیجه تساوی یک بریک رضایت دادند.

صبای قم که با مربیگری محمد ضیایی در ورزشگاه یادگار امام (ره) قم به مصاف تیم تراکتورسازی تبریز رفته بود موفق شد با نتیجه 2 بریک میهمان خود را از پیش رو بردارد. در این بازی محمد نوری (34) و امیرحسین فشنگچی (65) برای صبای قم گلزنی کردند و تک گل تیم تراکتورسازی نیز توسط محمد ابراهیمی در دقیقه 88 به ثمر رسید.

در دیگر دیدار امشب تیم استقلال اهواز در ورزشگاه تختی اهواز در حالی مقابل ابومسلم مشهد تن به نتیجه تساوی یک بر یک داد که در نیمه اول را با تک گل دقیقه 32 فرانک آتسو به پیروزی رسیده بود. گل تساوی ابومسلم مشهد را نیز سعید خانی در دقیقه 75 به ثمر رساند.

کد مطلب 925433

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