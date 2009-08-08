19 اداره فرهنگی دولتی در جشنواره ایران کوچک حضور داشتند

مهدی عسگری در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: نمایشگاه جشنواره فرهنگ و هنر ایران کوچک در فضایی به مساحت هزارو 500 متر مکعب دارای 105 غرفه است.

وی افزود: نمایشگاه فوق حاصل تلاش شبانه روزی و یک ماه کاری همکاران اداره ارشاد کرج بوده است.

دبیر جشنواره ایران کوچک بیان داشت: در نمایشگاه فوق هفت غرفه به خبرگزاریها، 9 غرفه به انجمنهای هنری و تجسمی، 10 غرفه به صنایع دستی و سوغات استانها، 8 غرفه به مجموعه های تابع اداره ارشاد شامل فرهنگسراها و ...، 19 غرفه به اداره های دولتی در حوزه فرهنگ و هنر اختصاص داده شده است.

عسگری عنوان کرد: یکی از بزرگترین مشکلات برگزاری نمایشگاه در کرج محدودیت نبود فضای دائمی برای برای برپایی نمایشگاه است که امید می رود با احداث محل دائمی نمایشگاههای کرج این مشکل برطرف شود.

وی همچنین از برگزاری نمایشگاههای فرهنگی در کرج در سایر فصول خبر داد.