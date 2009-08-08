کیش میزبان مربیان تیم های ملی/ ثبت نام کشورها اینترنتی انجام می شود

به گزارش خبرنگار مهر، فدراسیون جهانی قصد دارد قبل از آغاز رقابتهای قهرمانی جهانی دانمارک با برگزاری سه دوره کلاس های هماهنگی آخرین تغییرات قوانین داوری را به مربیان تیم های ملی را آموزش دهد.

برهمین اساس اولین کلاس روز گذشته(جمعه) درکامرون برگزار شد . کلاس دوم 28 آگوست (6 شهریورماه) در منچستر انگلیس برگزار خواهد شد.

سومین و آخرین کلاس نیز 22 سپتامبر(سه شنبه 31 شهریورماه) یک روز قبل از آغاز رقابتهای قهرمانی نوجوانان آسیا به میزبانی ایران در جزیره کیش برگزار خواهد شد.

کیش طی روزهای اول تا سوم مهرماه میزبان پنجمین دوره رقابتهای قهرمانی نوجوانان آسیا می باشد.

از رقابتهای قهرمانی جهان خبر دیگر اینکه سایت رسمی فدراسیون جهانی اعلام کرد کلیه کشورهای متقاضی حضور در این مسابقات باید برای ثبت نام به آدرس http://www.cph2009.dk/Onlineregistration.asp مراجعه کرده و ثبت نام کنند.

ضمن اینکه هزینه ثبت نام برای هر تیم از 300 دلار به 500 دلار افزیش پیدا کرده است.

نوزدهمین دوره رقابتهای تکواندو قهرمانی جهانی 14 تا 18 اکتبر(22 تا 26 مهرماه) در کپنهاگ دانمارک برگزار خواهد شد.