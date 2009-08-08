روز خبرنگار با یاد تکین/ هیچ وقت به نبودنت عادت نمی کنیم

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، از 26 تیرماه تا کنون 23 روز از سفر ناباورانه ات می گذرد و در این مدت همه دوستان، همکاران و کسانی که حتی برای دقایقی با تو دوست داشتنی هم کلام شده بودند، برایت سفرنامه سرودند و از خوبیهایت گفتند.

همه کسانی که شاید تا حالا دست به قلم نبرده بودند، در کوچ ناباورانه ات آهنگ حزن انگیز خداحافظی سردادند و با کنار هم قرار دادن این همه حرف و کلمه از رفتن تو گفتند و از خوبیهایت واژه ها جان گرفت تا برای همیشه در قلبهای دلشکسته جای بگیری و ماندگار شوی.

راستی می دانی که همکارانی که هنوز مدت آشنایی شان با تو به تعداد انگشتان یک دست نیز نرسیده بود، برای رفتنت نوشتند و اشک ماتم ریختند، همان کسانی که شاید فرسنگها با دبیر متین مهر فاصله داشتند ولی مگر می شود کسی یک بار با تو تلفنی صحبت می کرد و دوستت نمی داشت.

همه دست به قلم بردند و در وصف رفتنت از احساسشان گفتند، از اینکه آقا مجتبی متین بوده و بی تکلف، از اینکه آقا مجتبی صاف بوده و صادق.

از رسم خوشایند زندگیت، از ساکت ترین دبیر عکس دنیا، از اینکه تو مجتبی متین بودی، از دلتنگیهایت برای جاده های پر پیچ و خم، از چشمهایت که زندگی را قاب می گرفتند اما امروز بسته اند، از آخرین تصویرت که هیچ کس هنوز آن را باور نکرده و در نهایت از درسهایی که برای ما گذاشتی و سفرت این بار همیشگی شد تا ما بمانیم و این همه خاطره.

راستی آقا مجتبی امروز 17 مرداد است، روز خبرنگار، روزی که به تو هم تعلق دارد، روزی که به گفته خودت تازه بعضی ها یادشان می افتد این همه عکس خبری که روی خروجی خبرگزاری ها و بر صحفه روزنامه ها نقش می بندد را کسانی که از خواب و خوراکشان می گذرند، سیقل می دهند و به آن جان می بخشند.

مثل همیشه و همانند روزهای خبرنگار سالهای قبل می خواستم برای همه همکارانم و کسانی که شماره تماسشان را داشتم پیامک روز خبرنگار را بفرستم، شماره ها را یکی پس از دیگری چک کردم و به ناگاه چشمم به شماره ای افتاد که نوشته بود، "تکین مجتبی مهر".

دستانم توانش را از دست داد و دوباره همه تصاویری که از 26 تیرماه دیده بودم همانند یک فلاش بک از جلوی چشمانم عبور کرد، دیگر برای هیچ کس پیام تبریک روز خبرنگار نزدم، همه دوستان هم وقتی به من پیام داده اند، ابتدا نوشته اندف با یاد مجتبی تکین همکار فقید شما، روز خبرنگار مبارک باد.

من هم تنها در یک جمله می گویم، آقا مجتبی روز خبرنگار هم بر شمار مبارک، امسال در حالی این روز را به جشن می نشینیم که گلی از گلستان مهر، ما را تنها گذاشته و چمدانهای بار سفرش را برای همیشه بسته اما ما هیچ وقت به نبودنت عادت نکرده و نخواهیم کرد.

