بزرگداشت مليك اصلانيان برگزار مي شود

به گزارش خبرنگار موسيقي " مهر"، بزرگداشت هنرمند فقيد، نوازنده پيانو " مليك اصلانيان" ، با اجراي آثاري از آهنگسازان بزرگ دنيا براي پيانو در تالار وحدت برگزار مي شود. نوازندگي اين قطعات را " رافائل ميناسكائيان" به عهده دارد و قطعاتي از" باخ" ،" بتهوون"، " شوپن" و " مليك اصلانيان " نواخته مي شود.

اين بزرگداشت به همت انجمن موسيقي ايران در روزهاي 25 و 26 تيرماه در در تالار وحدت برگزار خواهد شد. گفتني است كه اين برنامه پس از يك وقفه چهار ماهه در اجراي برنامه هاي انجمن موسيقي ايران،برگزار مي شود و كليه عوايد آن به دو بنياد خيريه محك و انجمن حمايت از بيماران آلزايمراختصاص مي يابد.