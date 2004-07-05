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۱۵ تیر ۱۳۸۳، ۱۵:۰۲

براي دستيابي به اهداف خيريه :

بزرگداشت مليك اصلانيان برگزار مي شود

با اجراي آثاري از بزرگان موسيقي جهان،بزرگداشت مليك اصلانيان برگزار مي شود.

به گزارش خبرنگار موسيقي " مهر"، بزرگداشت هنرمند فقيد، نوازنده پيانو " مليك اصلانيان" ، با اجراي آثاري از آهنگسازان بزرگ دنيا براي پيانو در تالار وحدت برگزار مي شود. نوازندگي اين قطعات  را " رافائل ميناسكائيان" به عهده دارد و قطعاتي از" باخ" ،" بتهوون"، " شوپن" و " مليك اصلانيان " نواخته مي شود.
اين بزرگداشت به همت انجمن موسيقي ايران در روزهاي 25 و 26 تيرماه در در تالار وحدت برگزار خواهد شد. گفتني است كه اين برنامه پس از يك وقفه چهار ماهه در اجراي برنامه هاي انجمن موسيقي ايران،برگزار مي شود و كليه عوايد آن به دو بنياد خيريه محك و انجمن حمايت از بيماران آلزايمراختصاص مي يابد.

کد مطلب 92545

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