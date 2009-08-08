عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

- "دنیس بلر" رئیس سازمان اطلاعاتی آمریکا : ایران قادر است تا قبل از سال 2013 اورانیوم غنی شده با درجه بالا (HEU) را تولید کند که این امر برای آمریکا قابل پذیرش نیست.

- زرداری و گیلانی بر مبارزه با تروریسم و پایان دادن به این پدیده در پاکستان تاکید کردند.

- هکرهای گرجستانی از حمله به سیستم رایانه ای روسیه برای اعتراض به سیاست های کرملین خبر دادند.

- روز گذشته کنگره آمریکا طرحی را مبنی بر انتقال سفارت این کشور در سرزمین های اشغالی به بیت المقدس بررسی کرد.

- نخستین دیدار میشل عون و ولید جنبلاط از سال 2005 فردا صورت می گیرد.

- پاکستان از احتمال اخراج یک دیپلمات آمریکایی از این کشور به سبب رفتار نامناسب با پلیس خبر داد.

- استفاده از سیستم جدید ضد تانک در ارتش رژیم اسرائیل.

- مقامات محلی در استان فراه در غرب افغانستان از بازداشت 4 آدم ربا و آزادی یک شهروند ایرانی خبر می دهند.

- دبیر کل جدید ناتو در نخستین سفر خود به افغانستان گفت: این کشور در صدر برنامه کاری من قرار دارد.

- پس از گذشت 5 سال از مرگ مشکوک عرفات، کنگره فتح رژیم اسرائیل را به دست داشتن در مرگ وی متهم کرد.

- "ایوان لوئیس" وزیر امور خاورمیانه انگلیس در ادعایی تسلیح حزب‌الله را ناقض قطعنامه ی 1701 سازمان ملل خواند.

- صندوق بین المللی پول از برنامه خود برای کمک 3.2 میلیارد دلاری به پاکستان خبر داد.