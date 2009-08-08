عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

- "دنیس بلر" رئیس سازمان اطلاعاتی آمریکا : ایران قادر است تا قبل از سال 2013 اورانیوم غنی شده با درجه بالا (HEU) را تولید کند که این امر برای آمریکا قابل پذیرش نیست.
- زرداری و گیلانی بر مبارزه با تروریسم و پایان دادن به این پدیده در پاکستان تاکید کردند.
- هکرهای گرجستانی از حمله به سیستم رایانه ای روسیه برای اعتراض به سیاست های کرملین خبر دادند.
- روز گذشته کنگره آمریکا طرحی را مبنی بر انتقال سفارت این کشور در سرزمین های اشغالی به بیت المقدس بررسی کرد.
- نخستین دیدار میشل عون و ولید جنبلاط از سال 2005 فردا صورت می گیرد.
- پاکستان از احتمال اخراج یک دیپلمات آمریکایی از این کشور به سبب رفتار نامناسب با پلیس خبر داد.
- استفاده از سیستم جدید ضد تانک در ارتش رژیم اسرائیل.
- مقامات محلی در استان فراه در غرب افغانستان از بازداشت 4 آدم ربا و آزادی یک شهروند ایرانی خبر می دهند.
- دبیر کل جدید ناتو در نخستین سفر خود به افغانستان گفت: این کشور در صدر برنامه کاری من قرار دارد.
- پس از گذشت 5 سال از مرگ مشکوک عرفات، کنگره فتح رژیم اسرائیل را به دست داشتن در مرگ وی متهم کرد.
- "ایوان لوئیس" وزیر امور خاورمیانه انگلیس در ادعایی تسلیح حزبالله را ناقض قطعنامه ی 1701 سازمان ملل خواند.
- صندوق بین المللی پول از برنامه خود برای کمک 3.2 میلیارد دلاری به پاکستان خبر داد.
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