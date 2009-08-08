بی توجهی به تعداد دانش آموزان در دستورالعمل ساماندهی نیروی انسانی

به گزارش خبرنگار مهر، این دستورالعمل که توسط معاونت برنامه ریزی و توسعه مدیریت وزارت آموزش و پرورش منتشر شده است، حاوی چهار فصل است که فصل اول شامل سازماندهی واحدهای سازمانی، دوم چارچوب ساماندهی و مدیریت نیروی انسانی، فصل سوم درباره ساماندهی مراکز تربیت معلم و آموزشکده های فنی و حرفه ای و دانشگاه شهید رجایی است. در فصل چهارم نیز ضمائم آمده است.

روسای سازمانهای آموزش و پرورش باید یک کمیته برنامه ریزی و کمیته اجرایی تشکیل داده و این دستورالعمل را تا ابتدای سال تحصیلی جاری اجرا کنند.

در بخش اول این دستورالعمل آمده است: تراکم کلاس و نسبت دانش آموز به نیروهای آموزشی در مناطقی که با کمبود فضای آموزشی مواجه هستند خصوصا برای مدارس راهنمایی ، متوسطه، پیش دانشگاهی با رعایت حداکثر مجاز تراکم به گونه ای تنظیم شود که نیاز به تشکیل مدارس دولتی دو نوبته به حداقل غیر قابل اجتناب در مناطق شهری تقلیل یابد.

در این بخشنامه درباره حد نصاب تشکیل کلاسهای درس آمده است: حد نصاب تشکیل کلاس دوره ابتدایی در شهرها به صورت تک پایه 24 نفر و حداکثر 36 نفر با رعایت متوسط تراکم و برای تعداد دانش آموزان کمتر استمرار فعالیت کلاس به صورت چند پایه بلامانع است.

این درحالی است که معاون آموزش و نوآوری آموزش و پرورش شهر تهران اعلام کرد که می توانیم کلاسهای دوره ابتدایی را با 40 نفر ببندیم.

حداقل تشکیل کلاس روستایی و عشایری در دوره ابتدایی 15 نفر و حداکثر 36 نفر دانش آموز است و حداقل تعداد دانش آموز برای تشکیل کلاس برای مدارس شاهد و مدارس واقع در شهرکها نیز حداقل 20 نفر خواهد بود.

همچنین در این دستورالعمل آمده است: حداقل تعداد دانش آموز در کلاس مدارس راهنمایی روستایی 15 نفر و حداکثر 38 دانش آموز است و حداقل تعداد دانش آموز در کلاس مدارس راهنمایی شهری 25 دانش آموز و حداکثر 38 نفر خواهد بود.

طبق این دستورالعمل حداقل تعداد دانش آموزان در کلاسهای درس مدارس متوسطه نیز در مناطق روستا 20 نفر و حداکثر 40 نفر خواهد بود. در مناطق شهری نیز حداقل تعداد دانش آموزان متوسطه می تواند در کلاس درس 25 و حداکثر 40 نفر باشند.