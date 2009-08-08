بی توجهی به تعداد دانش آموزان در دستورالعمل ساماندهی نیروی انسانی

روسای سازمانهای آموزش و پرورش باید یک کمیته برنامه ریزی و کمیته اجرایی تشکیل داده و این دستورالعمل را تا ابتدای سال تحصیلی جاری اجرا کنند.
در بخش اول این دستورالعمل آمده است: تراکم کلاس و نسبت دانش آموز به نیروهای آموزشی در مناطقی که با کمبود فضای آموزشی مواجه هستند خصوصا برای مدارس راهنمایی ، متوسطه، پیش دانشگاهی با رعایت حداکثر مجاز تراکم به گونه ای تنظیم شود که نیاز به تشکیل مدارس دولتی دو نوبته به حداقل غیر قابل اجتناب در مناطق شهری تقلیل یابد.
|روسای سازمانهای آموزش و پرورش باید یک کمیته برنامه ریزی و کمیته اجرایی تشکیل داده و این دستورالعمل را تا ابتدای سال تحصیلی جاری اجرا کنند
در این بخشنامه درباره حد نصاب تشکیل کلاسهای درس آمده است: حد نصاب تشکیل کلاس دوره ابتدایی در شهرها به صورت تک پایه 24 نفر و حداکثر 36 نفر با رعایت متوسط تراکم و برای تعداد دانش آموزان کمتر استمرار فعالیت کلاس به صورت چند پایه بلامانع است.
این درحالی است که معاون آموزش و نوآوری آموزش و پرورش شهر تهران اعلام کرد که می توانیم کلاسهای دوره ابتدایی را با 40 نفر ببندیم.
حداقل تشکیل کلاس روستایی و عشایری در دوره ابتدایی 15 نفر و حداکثر 36 نفر دانش آموز است و حداقل تعداد دانش آموز برای تشکیل کلاس برای مدارس شاهد و مدارس واقع در شهرکها نیز حداقل 20 نفر خواهد بود.
همچنین در این دستورالعمل آمده است: حداقل تعداد دانش آموز در کلاس مدارس راهنمایی روستایی 15 نفر و حداکثر 38 دانش آموز است و حداقل تعداد دانش آموز در کلاس مدارس راهنمایی شهری 25 دانش آموز و حداکثر 38 نفر خواهد بود.
طبق این دستورالعمل حداقل تعداد دانش آموزان در کلاسهای درس مدارس متوسطه نیز در مناطق روستا 20 نفر و حداکثر 40 نفر خواهد بود. در مناطق شهری نیز حداقل تعداد دانش آموزان متوسطه می تواند در کلاس درس 25 و حداکثر 40 نفر باشند.
نظر شما