نمی خواهند در فدراسیون جودو باشم/ سالهاست تذکراتم را جدی نمی گیرند

محمد کیهان با بیان مطلب فوق به خبرنگار مهر گفت: شخصی تماس گرفت بدون آنکه خود را معرفی کند به من اعلام کرد که حق ورود به ورزشگاه کیکانیان را ندارم.

وی ادامه داد: به دلیل بیماری نتوانستم آن روز پیگیری کنم ولی فردا(شنبه) این موضوع را پیگیری می کنم چرا که اگر قرار نیست من سر کلاس خود ظاهر شوم باید با ذکر دلیل آن به صورت کتبی به من اعلام شود.

این پیشکسوت جودو در مورد عدم حضور در تیم ملی کاتا گفت: سال قبل با یک تیم نصف و نیمه چهارم جهان شدیم و در حالیکه امید داشتیم این دوره به مقامی بهتر دست پیدا کنیم امینی را به عنوان سرمربی کاتا معرفی کرد.

کیهان همچنین با اشاره به کمرنگ شدن نقش شورای فنی گفت: از ابتدا هم این شورا تنها یک نام بود نه چیزی بیش از آن ، مدتی میراسماعیلی به آن اعتبار داد و از اعضای آن نظرخواهی می کرد ولی اکنون رفته رفته از بین می رود.

وی در مورد مشکلات اخیر جودو گفت: سالهاست این مشکلات به خصوص معضل صغرسنی را به همه مسئولان تذکر داده ام ولی کسی به آن توجه نکرد تا جایی سرباز کرد که همه تاسف خوردند. اکنون نیز با صدای بلند اعلام می کنم که هیچ چیز در فدراسیون جودو تغییر نکرده و در روی همان پاشنه می چرخد.

کیهان ادامه داد: من برای این جودو خون و دل خوردم ، سالها کار کرده و در تمامی استانها کار تحقیقی انجام داده ام به همین دلیل اجازه نخواهم داد تا آقایان یک دوره 12 ساله دیگر در فدراسیون بمانند.

این پیشکسوت جودو در پایان گفت: همه ما به لباس جودو تعصب داریم، وقتی آن تصویر لباس جودو بعد از سقوط هواپیما از سیما پخش شد دل تمامی دوست داران جودو به درد آمد. مسئولین سازمان تربیت بدنی باید در این مورد واکنش نشان داده و سکوت خود را بشکنند.