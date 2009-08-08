وضعیت نامطلوب فصل گذشته ابومسلم را تکرار نخواهیم کرد

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، ناصر پورمهدی جمعه شب در جمع خبرنگاران در ورزشگاه تختی اهواز افزود: ابومسلم یک تیم ریشه دار و مردمی است و این توانایی را دارد که در پایان فصل در رده های بالای جدول قرار بگیرد اما در این بین هواداران و مدیران استان خراسان رضوی باید حمایت بیشتری از این تیم انجام دهند.

وی افزود: در هفته اول بیشتر تیمها هنوز به هماهنگی و آمادگی آرمانی دست نیافته اند اما بازیکنان ابومسلم برای پیروزی در این بازی انگیزه بالایی داشته و به مرز آمادگی مطلوب رسیده بودند.

پور مهدی بیان کرد: در هفته اخیر برای پیروزی در این بازی برنامه ریزی کرده ایم و بازیکنان به خصوص در 20 دقیقه آخر بازی موفق شدند برنامه هایی که از آنها خواسته شده بود را به بهترین شکل ممکن پیاده کنند.

ابومسلم مستحق پیروزی بود

سرمربی تیم ابومسلم خراسان تاکید کرد: در این بازی اگر قدر موقعیتهای به دست آمده را می دانستیم بی شک با سه امتیاز اهواز را ترک می کردیم و ما دو امتیاز از دست دادیم و استقلال اهواز یک امتیاز به دست آورد.

وی با اشاره به اینکه دو عامل گرما و زمین ورزشگاه تختی اهواز باعث شد بازیکنان ابومسلم دچار مشکل شوند، عنوان کرد: هوای گرم اهواز در این فصل از سال هر تیمی را دچار مشکل می کند ضمن اینکه باید یکی از تیمهای فوتبال خوزستان در زمین ورزشگاه تختی تمرین کند تا این زمین به قول فوتبالی ها پا بخورد و چمن آن نیز دو درجه کوتاه شود.

پور مهدی با اشاره به اینکه مسائل فنی و مالی تیمهای فوتبال را نمی توان از هم جدا کرد، اظهار داشت: مدیران تیم های استقلال اهواز و ابومسلم خراسان که از تیمهای بخش خصوصی این فصل فوتبال هستند واقعا عاشقانه و با انگیزه در این مسابقات شرکت می کنند و جا دارد مدیران این استانها حمایت بیشتری از این دو تیم ریشه دار، انجام دهند.

وی بیان کرد: خداداد چه هنگام بازیگری و چه اکنون که در کسوت یک مربی انجام وظیفه می کند همیشه برای من عزیز بوده و در این فصل تیم خوبی را ساخته است به نظر من این تیم در ادامه رقابتها می تواند بازی های مطلوبی از خود به نمایش بگذارد.

استقلال اهواز و ابومسلم خراسان در هفته اول رقابتهای لیگ برتر باشگاه های کشور شامگاه جمعه در اهواز به میدان رفتند که در پایان دو تیم به تساوی یک بر یک رضایت دادند.

فرانک آتسو، مدافع پیش تاخته استقلال اهواز در دقیقه 32 با یک ضربه سر تیم میزبان را پیش انداخت اما سعید خانی، کاپیتان تیم ابومسلم در دقیقه 78 روی یک توپ برگشتی و ضربه ای سنگین دروازه نادر غبیشاوی را گشود و بازی را به تساوی کشاند.