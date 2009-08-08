به گزارش خبرنگار مهر، تصویربرداری 50 درصد از مجموعه تلویزیونی "پنجمین خورشید" به پایان رسیده و گروه مشغول کار هستند. به گفته داود هاشمی تهیهکننده این پروژه گروه سعی دارند قبل از ماه رمضان 15 قسمت از این مجموعه را آماده کنند. پیروز ارجمند مشغول ساخت موسیقی متن و افسانه افخمی و رضا سورانی همزمان با تصویربرداری تدوین را به عهده دارند.
مجموعه "پنجمین خورشید" به سفارش گروه فیلم و سریال شبکه سه برای پخش در ماه رمضان امسال 30 اردیبهشتماه کلید خورد و در آن حمید گودرزی، شبنم قلیخانی، مریم کاویانی، انوشیروان ارجمند، مهدی سلوکی، شهرام قائدی، مهوش صبرکن، کامیار محبی، عسگر قدس، حسن نجفی، پندار اکبری، نسیم گرامیپور، طوفان مهردادیان، پیروز پیروزیان و ... بازی میکنند.
در خلاصه داستان "پنجمین خورشید" آمده است: مهدی و همایون دو دوست هستند که در سال 65 در وضعیت بد اقتصادی زندگی میکنند. آنها اتفاقی عتیقهای خاص پیدا میکنند که قابلیت سفر در زمان را دارد. مهدی همراه عتقیه 23 سال در زمان سفر میکند و در سال 1388 در تهران امروز خود را مییابد. او که با پدیدههای جدید و دور از ذهن رو به رو میشود دلبسته دختری به نام هما میشود و ...
عوامل این پروژه عبارتند از حسنعلی اسدی مدیر تصویربرداری، اکبر نصیری دستیار اول کارگردان، جلالالدین معیریان طراح گریم، آیدیدن ظریف طراح صحنه و لباس، افسانه افخمی و رضا سورانی تدوین، احمد پولیبابایی صدابردار و عزیز علیزاده مدیر تولید.
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