صنايع به جاي راه اندازي پژوهشكده هاي پراكنده به شكوفايي مراكز تحقيقاتي دانشگاه ها كمك كنند



دانشگاه نمي تواند خود را تنزل دهد و به علم ديروز دلخوش كند و با علم موجود در صنايع همگام باشد. دانشگاه بايد به سمت ايجاد علوم جديد و آموزش اين علوم بپردازد. اما مديريت علمي قوي مي تواند بين علوم موجود در دانشگاه ها و علوم مورد نياز براي كار در صنعت تعامل ايجاد كند تا آنچه دانشجوي فارغ التحصيل در دانشگاه آموخته است با آنچه در صنعت بايد اجرا كند همخواني داشته باشد. دكتر محمد باقر منهاج:

دكتر محمد باقر منهاج در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي "مهر" در پاسخ به ميزان هماهنگي بين شيوه آموزشي در دانشگاه ها و اشتغال در بازار كار و صنعت گفت: دانشگاه ها اردوگاه علمي هستند و صنعت اردوگاه كاربرد علم است. ارتباط بين اين دو اردوگاه مقداري سخت است ولي بايد اين دو از يكديگر درك متقابلي داشته باشند. دانشگاه ها به فكر آينده هستند و به ايجاد علم و دانش فكر مي كنند، در حالي كه صنعت به فكر امروز و يا استفاده ازعلومي است كه قبل از امروز ايجاد شده است به اضافه اينكه در صنعت بحث ماديات مطرح است. تنها راه اين است كه مديريت علمي ايجاد شود تا بين دانشگاه و صنعت ارتباط مكفي ايجاد شود. در اين راستا دانشگاه نمي تواند خود را تنزل دهد و به علم ديروز دلخوش كند و با علم موجود در صنايع همگام باشد. دانشگاه بايد به سمت ايجاد علوم جديد و آموزش اين علوم بپردازد. اما مديريت علمي قوي مي تواند بين علوم موجود در دانشگاه ها و علوم مورد نياز براي كار در صنعت تعامل ايجاد كند تا آنچه دانشجوي فارغ التحصيل در دانشگاه آموخته است با آنچه در صنعت بايد اجرا كند همخواني داشته باشد.

دكتر محمد باقر منهاج، دانشمند برتر سال 2004 و عضو هيئت علمي دانشكده مهندسي برق دانشگاه صنعتي امير كبير مي فزايد: بحث ديگر مسلح شدن دانشگاه هاي ما به جديدترين وسايل و تجهيزات مورد نياز براي يادگيري دانش هاي جديد و علومي است كه به صورت تئوري به دانشجويان آموخته مي شود. بايد آزمايشگاه هاي دانشگاه هاي ما در شان دانشگاه هاي ما باشد نه اينكه از نظر تجهيزات كمبود داشته باشيم. اگر آزمايشگاه ها و مراكز تحقيقاتي در دانشگاه به وسايل و تجهيزات مناسب مجهز نباشند، دروس تئوري به خوبي به صورت عملي در بين دانشجويان فراگرفته نمي شود و اين مي تواند دليل ايجاد فاصله بين آموخته هاي دانشجويان در دانشگاه ها و ملزومات وي براي كار در بازار كار باشد.

وي تصريح مي كند: كارآموزي و انجام پروژه كارشناسي و كارشناسي ارشد از جمله برنامه هاي موجود در شيوه آموزشي وزارت علوم است كه در دانشگاه ها اجرا مي شود. اين واحدها، واحدهاي مناسبي هستند تا دانشجو با سابقه اي كوتاه وارد جامعه كاري شود. البته بايد در اين زمينه نيز مديريت صحيح صورت گيرد.



كساني كه در نظام آموزشي هستند روي چه معيار و سنجشي تعداد پذيرش و ظرفيت دانشگاه ها را مشخص مي كنند؟ دانشگاه آزاد، دانشگاه غيرانتفاعي و ... به پذيرش دانشجو به تعداد فراوان اقدام مي كنند. وزارت كار، صنايع و ... پژوهشكده تاسيس مي كنند و خود جداگانه به پذيرش دانشجو اقدام مي كنند. يك سياست متمركزي وجود ندارد. دانشمند برتر سال 2004 جهان :

دكتر محمد باقر منهاج در زمينه اشتغال دانشجويان مي گويد: قطعا در شيوه هاي آموزشي و پذيرش در دانشگاه ها كمبودها فراوان است. واقعيت اين است كه بايد كار علمي صورت گيرد. كساني كه در نظام آموزشي هستند روي چه معيار و سنجشي تعداد پذيرش و ظرفيت دانشگاه ها را مشخص مي كند. دانشگاه آزاد، دانشگاه غير انتفاعي به پذيرش دانشجو به تعداد فراوان اقدام مي كنند. وزارت كار و صنايع و ... هر كدام پروژه هاي خاصي براي خود طراحي مي كنند و پژوهشكده تاسيس مي كنند و خود جداگانه به پذيرش دانشجو اقدام مي كنند. دانشجويان مهندسي و پزشكي ما به هيچ وجه تضمين كاري ندارند. يك سياست متمركزي وجود ندارد. بايد يك سياست متمركز ايجاد شود و متولي آن وزارت علوم، تحقيقات و فناوري است.

عضو هيئت علمي دانشكده مهندسي برق دانشگاه صنعتي امير كبير در زمينه حل فاصله موجود بين يافته هاي دانشجويان در دانشگاه ها و آنچه براي كار در صنعت لازم است تصريح كرد: دولت بايد وارد كار شود. البته تنها دولت كافي نيست. وزارت علوم به عنوان متولي دانش در دانشگاه ها و وزارت صنايع و وزارت كار بايد به تعاملي با وزارت علوم دست يابند. خصوصي كردن دانشگاه ها راه ديگري است كه مي توان به آن نگاه مثتبي داشت. صنايع مختلف هم بهتر است به جاي ايجاد پژوهشكده هاي زياد و پراكنده، به شكوفاتر كردن مراكز تحقيقاتي موجود در دانشگاه ها كمك نمايند. البته اين مسائل بايد در سطح كلان كشور بررسي شود. بايد روزي پل ارتباطي بين صنعت و دانشگاه ايجاد شود. بايد مطمئن باشيم فرزندان ما در دانشگاه ها مي توانند مشكلات جامعه را در بازار كار حل كنند.