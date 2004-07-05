چند تن از نمايندگان كميسيون عمران: از ميهماني فوق خبر نداريم

به گزارش خبرنگار اقتصادي "مهر"، مديران سازمان بنادر و كشتيراني درحالي به طور گزينشي نمايندگان كميسيون عمران مجلس را به اين سازمان دعوت كردند كه هم اكنون بحث مهم واگذاري حوضچه دو و سه بندر شهيد رجايي به همراه ترمينال كانتينري آن است.

اينكه جلسه فوق به چه منظوري تشكيل شده را بايد از مديران سازمان بنادر و كشتيراني و يا نمايندگاني كه در اين جلسه حضور دارند پرسيد و اين نمايندگان اعلام كنند كه چرا در دستور جلسه هفتگي خود از جلسه فوق اطلاعي نداند.

حتي در اين باره خبرنگار"مهر" با سه تن از نمايندگان كميسيون عمران مجلس تماس گرفت كه در اين خصوص حميد رضا پشنگ نماينده مردم خاش در مجلس گفت: بنده از جلسه فوق خبري نداشته و دعوت نامه اي نيز در اين باره دريافت نكرده ام .

سيد احمد حسيني نماينده مردم سيرجان در مجلس نيز دراين باره گفت: بنده را براي جلسه فوق دعوت نكرده اند و حتي در دستور كار هفتگي مجلس نيز چنين مساله اي عنوان نشده بود.

حسن زماني فر نماينده مردم ملاير و نايب رئيس كمسيون عمران مجلس نيز با اظهار بي اطلاعي از جلسه فوق اظهار داشت: با توجه به سفر مقام معظم رهبري به استان همدان در پي فراهم كردن مقدمات سفر ايشان به اين استان هستم.

وي افزود: تا ديروز تشكيل چنين جلسه اي را نشنيده بودم و احتمالا در برنامه امروز مجلس از نمايندگان دعوت چنين جلسه اي شده است. اين درحالي است كه مجلس امروز و فردا به علت نداشتن دستور كاري تعطيل است.