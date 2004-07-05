لطايف عبيد زاكاني و متن" البته واضح ومبرهن است "را باهم نمايشنامه خواني مي كنم

" سپيده نظري پور" كارگردان اين اجراي نمايشنامه خواني به خبرنگار سرويس تئاتر"مهر" گفت: من تنها گرد آورنده شعرهاي عبيد زاكاني در قالب نمايشنامه هستم وبا تغييرات جزئي اين لطايف كوتاه كوتاه را درقالب قطعاتي نمايشي تنظيم كرده ام.همچنين نمايشنامه" البته واضح و مبرهن است" به خاطر نزديك بودن يك نگاه مشترك درمقايسه دو دوره زماني مختلف با اين اثر اجرا مي شود.

وي هدف خود را ازتليق اين دو متن نمايشي در يك اجرا ، مقايسه نوشتاري دو نويسنده ادبيات كهن و معاصر دانست و تصريح كرد: چرمشير از نمايشنامه نويسان معاصر است و عبيد زاكاني از نويسندگان طنز پرداز ادبيات كهن ما مي باشد درواقع مي خواستم اين دو ادبيات را در كنار هم مقايسه كنم .در لطايف عبيد زاكاني شخصيت ها عام وهركدام متعلق به شهر و ديار خاصي با لهجه و فرهنگ مخصوص به خود هستند شخصيت هاي نمايشنامه البته واضح ومبرهن است همگي شخصيت هاي عام وتيپ مانند هستند، ما باتغييرات جزئي كه در تيپ هاي شخصيتي نمايشنامه چرمشير داده ايم هر كدام از آنهارا با لهجه خاصي نماينده يك شهرستان كرده ايم و در قالب بازي آنها، فرهنگ منطقه اي خاص را نشان مي دهيم.

نظري پور ادامه داد: تماشگر اين اثر در پايان متوجه مي شود كه چقدر مسايل اجتماعي هر دو دوره تاريخي باهم نزديك است.

وي اين نمايشنامه خواني را باگروهي از هنرجويان رشته هنر و ادبيات صدا وسيما طي روز هاي شنبه و يكشنبه 20 و 21 تيرماه در فرهنگسراي نياوران اجرا مي كند و " محمد چرمشير" به نقدو بررسي اين اثر مي پردازد.