طرح ویژه آمریکا برای سازش در خاورمیانه/ تعیین خطوط مرزی در اولین گام

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه هاآرتص، "ایهود باراک" وزیر جنگ رژیم صهیونیستی در این باره می گوید : آمریکا به زودی طرح خود برای طرح صلح جامع خاورمیانه را ارائه می کند.

علاوه بر این، آمریکا طرحی نیز برای صلح میان سوریه و رژیم صهیونیستی دارد.

به نوشته هاآرتص، مقامات فلسطینی در خصوص طرح آمریکا برای صلح خاورمیانه می گویند : طرح آمریکا برای رسیدن به صلح در خاورمیانه شامل مراحل گام به گام نمی شود بلکه این طرح از همان ابتدا موضوعات اساسی یعنی مسئله مرزها، بیت المقدس و مهاجران و آواره گان فلسطینی را مد نظر قرار داده است.

به همین منظور آمریکا محدوده زمانی یک سال و نیمه را برای مذاکرات میان طرف های درگیر در نظر گرفته و در مرحله اول از آنها می خواهد تا مشکل خود در زمینه مرزها را حل کنند.

هاآرتص می نویسد : آمریکا معتقد است که بدون حل شدن مسئله مرزی نمی توان در مورد مسائلی چون شهرک سازی و کنار گذاشتن مشکل موجود بر سر آب به مذاکره پرداخت.

بر اساس این گزارش، ممکن است مذاکرات طرفهای فلسطینی و رژیم اسرائیل در حضور مقامات آمریکایی انجام شود.

به گفته مقامات فلسطینی که هاآرتص اشاره ای به نام آنها نکرده، آمریکا طرح ویژه خود برای صلح خاورمیانه پیش و یا در زمان برگزاری اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل ارائه می دهد.

این در حالی است که "صائب عریقات" مذاکره کننده ارشد تشکیلات خودگردان فلسطین با رژیم صهیونیستی وجود چنین طرحی را رد کرده است.