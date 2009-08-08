بودروف به اعضای هیئت داوران جشنواره فیلم ونیز پیوست

به گزارش خبرنگار مهر، ورایتی اعلام کرد آنگ لی تایوانی ریاست هیئت داوران این دوره جشنواره فیلم ونیز را بر عهده دارد و ساندرین بوناره فرانسوی، لیلیانا کاوانی ایتالیایی، جو دانته آمریکایی، آنوراگ کاشیاپ هندی و لوچانو لیگابو ایتالیایی در کنار بودروف روس دیگر اعضای آن هستند.

فیلمساز 61 ساله اهل روسیه که این روزها در آمریکا فعالیت می‌کند سال 1996 با فیلم سینمایی کلاسیک "زندانی قفقاز" درباره زندانی شدن دو سرباز ارتش سرخ شوروی به نامی شناخته‌شده در صنعت فیلمسازی دنیا تبدیل شد و نامزدی جوایز اسکار و گلدن گلوب بهترین فیلم خارجی را برای سینمای روسیه به ارمغان آورد.

بودروف سال 2008 هم با فیلم سینمایی "مغول" با موضوع زندگی چنگیزخان مغول نامزد اسکار بهترین فیلم غیر انگلیسی‌زبان شد. ضمن اینکه با همین فیلم جایزه بهترین فیلم جوایز سینمای آسیا برد و نامزد فیلم برگزیده تماشاگران جوایز فیلم اروپایی بود. او قصد دارد فیلمی هم درباره ماجراهای مارکو پولو بسازد.

هیئت شش نفری داوران جشنواره ونیز برای انتخاب برندگان هشت جایزه اصلی جشنواره تصمیم می‌گیرند که از آن جمله می‌توان به شیر طلایی بهترین فیلم، جام ولپی برای بهترین بازیگران زن و مرد، شیر نقره‌ای بهترین کارگردان و جایزه ویژه هیئت داوران اشاره کرد. جشنواره فیلم ونیز از دوم تا دوازدهم سپتامبر در ایتالیا برگزار می‌شود.