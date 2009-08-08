زمان انتشار کارنامه نهایی کنکور اعلام شد/ جزئیاتی از نتایج نهایی کنکور

ابراهیم خدایی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: تلاش می کنیم تا پایان شهریورماه کارنامه نهایی داوطلبان کنکور سراسری را بر روی سایت سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org منتشر کنیم اما زمان دقیق آن در حال حاضر مشخص نیست.

وی اظهار داشت: سال گذشته کارنامه نهایی اواخر شهریورماه پس از انتشار نتایج نهایی منتشر شد.

معاون سازمان سنجش آموزش کشور گفت: نتایج نهایی کنکور در نیمه دوم شهریور ماه از طریق پایگاه الکترونیکی سازمان اعلام می شود.

عبدالرسول پورعباس رئیس سازمان سنجش آموزش کشور نیز به مهر گفت: در کنکور سراسری امسال بیش از 550 هزار نفر قبول می شوند که نتایج نهایی آنها در نیمه دوم شهریور ماه از طریق پایگاه الکترونیکی سازمان اعلام می شود. این به معنای این است که از هر دو نفر یک نفر یا 1.1 نفر در کنکور قبول می شوند.

وی ادامه داد: اصلاحیه دفترچه راهنمای انتخاب رشته مربوط به رشته ها و دانشگاههای جدید همزمان با انتخاب رشته بر روی سایت سازمان سنجش به نشانی www.sanjesh.org قرار گرفته و داوطلبان می توانند با توجه به آن نسبت به انتخاب رشته اقدام کنند.

پورعباس تاکید کرد: با توجه به این اصلاحیه بحث تکمیل ظرفیت در کنکور امسال دیگر مطرح نیست.

به گزارش مهر، کارنامه اولیه داوطلبان کنکور سراسری 88 از 9 مرداد ماه در اختیار داوطلبان قرار گرفته است که بر اساس اطلاعات کارنامه 996 هزار نفر مجاز به انتخاب رشته شده بودند.

انتخاب رشته مجازی کنکور از روز دوشنبه 12 مرداد ماه فعال شد و با ارائه 250 کد رشته محل، شانس قبولی داوطلبان را به آنها اعلام کرد.

انتخاب رشته اصلی نیز که از روز گذشته آغاز شده است تا 18 مرداد ادامه خواهد داشت. در این فرصت داوطلبان می توانند با انتخاب 100 کد رشته محل به ترتیب اولویت علاقه نسبت به انتخاب رشته اقدام کنند.

دفترچه های راهنمای انتخاب رشته نیز علاوه بر اینکه بر روی سایت سازمان سنجش قرار دارد تا 17 مرداد نیز از طریق پست در اختیار داوطلبان قرار می گیرد.

کنکور 88 با رقابت حدود یک میلیون و 300 هزار داوطلب در روزهای 4، 5 و 6 تیر ماه در ایران و 17 کشور خارجی برگزار شد.