شمار مبتلایان به آنفلوانزای A در ایران به 144 نفر رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر کامران باقری لنکرانی گفت: با وجود ابتلای 144 نفر به بیماری آنفلوآنزای خوکی نوع A در ایران هنوز مرگ و میر ناشی از این بیماری در کشور مشاهده نشده است .

به گفته وزیر بهداشت، بیشتر مبتلایان به آنفلوآنزای خوکی مسافرانی هستند که از خارج از کشور آمده اند.

آخرین آمار از ابتلا به این ویروس در جهان حاکی از آن است که در آمریکا تاکنون بیش از 5500 نفر به این بیماری مبتلا شده اند که 350 نفر از آنان جان باخته اند.

مرکز کنترل و پیشگیری از بیماریها در اروپا هم اعلام کرد؛ فقط در 24 ساعت گذشته بیش از یک هزار و 420 مورد جدید آلودگی به ویروس آنفلوانزای نوع A در کشورهای اروپایی گزارش شده است.