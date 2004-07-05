تيم ملي روندرو به جلوي خود راادامه مي دهد

حسين فركي مربي تيم ملي فوتبال كشورمان كه دراردوي آمادگي آلمان حضوردارد، درگفتگوبا خبرنگار" مهر" ضمن بيان اين مطلب افزود: طي روزهاي گذشته تمرينات خوبي را پشت سرگذاشته ايم ودرحال حاضركليه بازيكنان درصحت وسلامت كامل قراردارند.

مربي تيم ملي فوتبال كشورمان بااشاره به انجام چهارديدارتداركاتي درچهاروقت 45 دقيقه اي با تيمهاي اتريشي وآلماني تصريح كرد: هرچند اين ديدارها دروقت قانوني انجام نشد، اما بازي كردن با تيمهايي كه هركدام روش خاص وسبك بازي خودشان را داشتند تا حدود زيادي به ما كمك كرد تا به شناخت تركيب اصلي نزديكترشويم.

فركي ادامه داد: بازي اول شب گذشته با تيم برگنس بهترازديدارهاي گذشته بود. ضمن اينكه تيم برگنس نيزفوتبال خوب وقابل قبولي رابه نمايش گذاشت وحريف خوبي براي تيم ملي بود. درمجموع انجام اين ديدارها باعث شد بازيكنان ماازنظرفيزيكي وقدرت بدني محك جدي بخورند.

مربي تيم ملي درادامه خاطرنشان ساخت: تيم ملي دردوبازي شب گذشته بسياربهترازديدارهاي گذشته عمل كرد وفوتبال بهتري را به نمايش گذاشت وتصورمي كنيم كه درديدارهاي آينده شاهد عملكرد بهتري ازملي پوشان باشيم.

حسين فركي درپايان تصريح كرد: خوشبختانه تيم ملي درآرامش كامل تمرين مي كند وبازيكنان فارغ ازهمه مشكلات شخصي و دل مشغوليهايي كه درتهران داشتند تنها به تمرين مي پردازند وبسيار اميدواريم كه بتوانيم تا قبل ازآغازبازيهاي جام ملتهاي آسيا به شرايط ايده ال دست پيدا كنيم.