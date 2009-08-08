وزیر ارشاد دولت دهم باید دغدغه فرهنگ را داشته باشد

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، سیداحمد حسینی شب جمعه در حاشیه جشنواره فرهنگ و هنر ایران کوچک در کرج در نشست خبری اظهار داشت: در مورد گمانه زنی ها مبنی بر انتصاب حداد عادل به عنوان وزیر فرهنگ اطلاعی ندارم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فعالیت مطلوب خبرنگاران کرج در تمامی عرصه ها طی یک سال گذشته افزود: اطلاع رسانی در کرج مطلوب است و این امر نشان از وجود الفت میان ارشاد و اصحاب رسانه دارد.

این مسئول در پاسخ به مهر مبنی بر اختصاص اعتباری برای تجهیز دفاتر مطبوعات و خبرگزاری کرج از سوی اداره ارشاد استان تهران، از اختصاص وام زودبازده به نشریات و مطبوعات محلی توسط این اداره خبر داد و خاطرنشان کرد: نشریات و مطبوعات محلی می توانند طی هماهنگی با اداره ارشاد وامهای زودبازده ای را برای تجهیز دفاتر خبری خود دریافت کنند و دفاتر خبرگزاری ها و روزنامه های سراسری در این راستا باید با معاونت مطبوعات داخلی وزارت ارشاد هماهنگی لازم را به عمل آورند.

حسینی با اشاره به برگزاری اولین جشنواره فرهنگ و هنر ایران کوچک برای اولین بار در کرج بیان داشت: این اقدام پسندیده ای است و باید از سالهای آینده نیز تکرار شود چون پیام فرهنگی هنری این نمایشگاه ها می تواند به عنوان برنامه اصلی مردم و مسئولان به خصوص در ادارات و سازمانها مورد استفاده قرار گیرد.

مدیرکل ارشاد استان تهران با تبریک روز خبرنگار عنوان کرد: پل ارتباطی که میان مردم و مسئولان توسط خبرنگاران ایجاد می شود و آنها با انعکاس دقیق و واقعی اخبار سعی در رفع مشکلات مردم دارند.