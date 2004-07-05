دولت فقط موافق جلوگيري از استفاده از سايتهاي غيراخلاقي است

به گزارش خبرنگارسياسي مهر ، دكتر رمضان زاده سخنگوي هيات دولت در جمع خبرنگاران پس از ارائه مصوبات اين هفته دولت درخصوص فيلترينگ سايتهاي اينترنتي كه به دستور دادستاني انجام ميشود، گفت: مواضع دولت در اين زمينه مشخص است و

رمضان زاده افزود: در زمينه مصوبه موجود فيلترينگ تنها اجازه داده شده كه سايتهاي غيراخلاقي بسته شود و مواردي كه در روزهاي اخير ذكرشده در كميته مربوطه به تصويب نرسيده است.



سخنگوي دولت درخصوص تصويب و تاييد لوايح جديد دولت ازجمله لوايح حريم خصوصي افراد توسط مجلس شوراي اسلامي گفت: اين لوايح از ابتداي دوره دوم رياست جمهوري آقاي خاتمي درمعاونت حقوقي و پارلماني مورد بررسي و نظرات كارشناسي قرار گرفت و درحال حاضر به نتيجه رسيده و ما با توجه به اينكه مجموعه اين مصوبات را مطابق قانون اساسي و براساس برداشتي كه از شرع وجود دارد مي دانيم فكر مي كنيم كه درمجلس هم با مشكل روبرو نخواهد شد چون اين لوايح از نيازهاي جامعه است و اميدواريم در مجلس با واقع بيني روبرو شود.



رمضان زاده در خصوص نظر دولت مبني بر عدم ارائه مجوز تجمع براي سالروز 18 تير گفت: دولت دستور خاصي را به وزارت كشور يا استانداريها ارائه نكرده است و اين درحاليست كه صدور مجوز براي برگزاري تجمعات توسط كميسيون ماده 10 احزاب انجام ميشود كه در آنجا دولت تنها يك نماينده دارد و 2 نماينده از دستگاه قضايي و2 نماينده از مجلس شوراي اسلامي حضور دارند.



وي همچنين در پاسخ به سوالي مبني بر تعطيل شدن باشگاه انديشه وابسته به بنياد شهيد قدوسي توسط شهرداري تهران با ابراز تاسف از اين مسئله تصريح كرد: در اين مورد آيت الله هاشمي رفسنجاني رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام و همچنين رئيس جمهور در راستاي رفع ابهامات و مشكلات اقدام كردند و حتي پيشنهاد شد كه با كمك نهاد رياست جمهوري تملك اين ساختمان به بنياد داده شود اما به نتيجه نرسيد و دولت از تعطيلي هر پايگاه فكري متاسف مي شود.



خبرنگاري از سخنگوي دولت درخصوص تدوين آئين نامه اي درباره حجاب و پوشش پرسيد كه وي پاسخ داد: تدوين لايحه حجاب توسط وزارت كشور صحت ندارد و نمي دانيم كه منشاء چنين اطلاعاتي از كجاست و چطور مطرح مي شود؟



دكتر رمضان زاده در خصوص تعطيلي نمايشگاه بين المللي تهران توسط شهرداري گفت: فكر ميكنم كه برخي دستگاهها بايد به همه اجزاء حاكميتي در جامعه بصورت كلي نگاه كنند و تمام منافع و مصالح ملي را در اهداف چندروزه خلاصه نكنند.



وي اضافه كرد: نمايشگاه بين المللي تهران يكي از ابزارهاي توسعه ملي در همه كشورهاي دنياست و در بسياري از كشورهاي اين نمايشگاه در مركز شهرها برگزاري مشود و نمي توان انتظار داشت كه نمايشگاه بين المللي تهران در وسط كوير لوت برپا شود و مورد استقبال واقع شود.



سخنگوي دولت گفت: در عين اينكه بر اين باور هستيم كه مكان نمايشگاه بين المللي مشكلات ترافيكي را ايجاد مي كند مطرح مي كنيم كه شهرداري بايد با توجه به امكانات و نيازهاي كشور برنامه ريزي كند و نبايد وقتي در برنامه ريزي مشكل داريم صورت مسئله را پاك كنيم.



وي تصريح كرد: كشورمان با 100 كشور دنيا قرارداد برگزاري نمايشگاه دارد و اين سوال مطرح است كه آيا كساني كه چنين مسائلي را مطرح مي كنند ايا درخصوص منافع ملي كشور فكر كرده اند، به هرحال فرمانداري تهران و استانداري راه حل هاي قانوني دارد كه اقدام مي كند.