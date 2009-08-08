حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: مجازین به انتخاب رشته در زیر گروههای مختلف کنکور سراسری می توانند رشته های مورد علاقه خود را استخراج و با کسب اطلاعات درباره آنها و مطالعه دفترچه راهنمای انتخاب رشته تا فردا نسبت به انتخاب رشته اقدام کنند.

وی افزود: دفترچه راهنمای انتخاب رشته از روز 10 مرداد در مراکز پستی شهرستانها و مناطق پستی شهرهای بزرگ در اختیار داوطلبان قرار گرفته است و تا پایان امروز نیز در دسترس داوطلبان قرار می گیرد.

معاون سازمان سنجش آموزش کشور گفت: داوطلبان باید ابتدا به رشته هایی توجه کنند که مورد علاقه شان است و پس از آن محل رشته ها را مورد توجه قرار دهند تا از نظر امکانات در این محلها مشکلی نداشته باشند. اگر از استان، ناحیه و قطب بومی خود رشته هایی را انتخاب کنند علاوه بر اینکه از امتیازات بومی گزینی استفاده می کنند در محلهایی شاغل به تحصیل می شوند که از نظر معیشتی مشکلی برای آنها به وجود نمی آید.

قبولی در یکی از انتخابهای انتخاب رشته و انصراف از آن موجب محرومیت یکساله می شود

وی توجه به نیمسال اول و دوم بودن، جنس و مقطع را در هنگام انتخاب رشته ضروری دانست و به مهر گفت: داوطلبان باید توجه کنند که در صورتی که در رشته های روزانه اعم از نیمه متمرکز و متمرکز قبول شوند و پس از قبولی انصراف دهند از کنکور سال آینده محروم می شوند.

تغییر رشته و انتقال تقریبا ممنوع است

توکلی با تأکید بر اینکه تغییر رشته و انتقال تقریبا ممنوع است اظهار داشت: داوطلبان باید بر اساس مواردی که ذکر شد کد رشته محلهای تحصیلی انتخابی خود را در سه گروه آزمایشی حداکثر تا 100 رشته محل انتخاب کنند.

وی گفت: داوطلبان می توانند در هر گروه آزمایشی نسبت به انتخاب دو کد رشته نیمه متمرکز اقدام کنند.

معاون سازمان سنجش آموزش به مهر گفت: داوطلبان باید رشته های انتخابی را در فرم پیش نویس درج کنند و تنها جایی که لازم است فردی به جز خود داوطلب در انتخاب رشته وی را همراهی کند زمان کنترل کردن کد رشته محلهای انتخابی است.

به گزارش مهر، نتایج اولیه کنکور سراسری 9 مرداد ماه اعلام شد که بر اساس آن بیش از 900 هزار نفر می توانند انتخاب رشته کنند. نتایج نهایی نیز نیمه دوم شهریور ماه اعلام خواهد شد که به گفته مسئولان سازمان سنجش نیمی از داوطلبان در‌ آن پذیرش می شوند.