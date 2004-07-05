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۱۵ تیر ۱۳۸۳، ۱۵:۲۸

به همت مركز موسيقي حوزه هنري:

يادواره زنده ياد جواد بديع زاده برگزار مي شود

يادوراه استاد"سيد جواد بديع زاده" در پنجاه و سومين كنسرت پژوهشي - آموزشي مركز موسيقي حوزه هنري برگزار مي شود.

به گزارش خبرگزاري " مهر"، به نقل از ستاد خبري حوزه هنري ،در اين يادوراه گروه غزل به خوانندگي "حسين عليشاپور"،قطعه هاي باز سازي شده " ماه تابان"،" پارا" و "سمن بويان" را از زنده ياد بديع زاده اجرا مي كند.

گروه غزل متشكل از عليرضا اميني (سه تار)، محمد سلمانيان( سنتور)، احسان عبايي( تار)،هومان رومي(كمانچه)، هومن مهدويان (بم تار) ، مسعود پور بخت( تنبك ) و  زمان خيري( ني) ، است.
در اين برنامه " رضا مهدوي" مدير مركز موسيقي حوزه هنري و "عليرضا اميني" مدير گروه "غزل" درباره شخصيت،آثار و مقام زنده ياد بديع زاده سخنراني مي كنند.
اين يادواره روز پنجشنبه 18 تيرماه در تالار انديشه،ساعت 30/20 برگزار مي شود.

کد مطلب 92557

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