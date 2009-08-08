  1. دين، حوزه، انديشه
  2. سایر
۱۷ مرداد ۱۳۸۸، ۱۰:۱۵

میرزایی‌مقدم در گفتگو با مهر:

قسمتهای پایانی مستند آخرین منجی طی سه روز آینده پخش می‌شود

قسمتهای پایانی مستند آخرین منجی طی سه روز آینده پخش می‌شود

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و توسعه آموزش عالی معاونت پژوهش و آموزش سازمان تبلیغات گفت: به علت تداخل پخش برنامه مستند آخرین منجی با مسابقات والیبال نوجوانان، سه قسمت باقی مانده این مستند که قرار بود نیمه شعبان به پایان برسد، طی سه روز اول هفته پخش می‌شود.

داوود میرزایی مقدم مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و توسعه آموزش عالی معاونت پژوهش و آموزش سازمان تبلیغات اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: روز پنجشنبه شب میلاد منجی عالم بشریت همراه با تهیه کننده مستند آخرین منجی در برنامه " امضای چشم تو" در رایو جوان حضور یافته و به سؤالات فنی آنها در این رابطه پاسخ دادیم.

میرزایی مقدم در رابطه با بازخوردهای این مستند گفت: برخی از کارشناسان تهیه و تولید فیلم از ایده این مستند استقبال کرده و یادآور شدند که شاید دیگر تهیه کنندگان نیز از این مجموعه الهام گرفته و از ساخت مجموعه های تکراری پرهیز کنند.

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و توسعه آموزش عالی معاونت پژوهش و آموزش سازمان تبلیغات اسلامی همچنین یادآور شد که کارشناسان سازمان تبلیغات اسلامی و سایر کارشناسان که با آنها در تعامل بوده ایم از نوع ساخت این مجموعه ابراز رضایت کرده اند و به رغم اینکه زمان پخش چندان جالبی ندارد مورد توجه قرار گرفته و تکرار آن نیز مخاطبان بسیاری دارد .

وی اشاره کرد که با توجه به زمان پخش، این استقبال را برای مجموعه پیش بینی نمی کردیم .

 

کد مطلب 925577

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها