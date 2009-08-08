داوود میرزایی مقدم مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و توسعه آموزش عالی معاونت پژوهش و آموزش سازمان تبلیغات اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: روز پنجشنبه شب میلاد منجی عالم بشریت همراه با تهیه کننده مستند آخرین منجی در برنامه " امضای چشم تو" در رایو جوان حضور یافته و به سؤالات فنی آنها در این رابطه پاسخ دادیم.

میرزایی مقدم در رابطه با بازخوردهای این مستند گفت: برخی از کارشناسان تهیه و تولید فیلم از ایده این مستند استقبال کرده و یادآور شدند که شاید دیگر تهیه کنندگان نیز از این مجموعه الهام گرفته و از ساخت مجموعه های تکراری پرهیز کنند.

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و توسعه آموزش عالی معاونت پژوهش و آموزش سازمان تبلیغات اسلامی همچنین یادآور شد که کارشناسان سازمان تبلیغات اسلامی و سایر کارشناسان که با آنها در تعامل بوده ایم از نوع ساخت این مجموعه ابراز رضایت کرده اند و به رغم اینکه زمان پخش چندان جالبی ندارد مورد توجه قرار گرفته و تکرار آن نیز مخاطبان بسیاری دارد .

وی اشاره کرد که با توجه به زمان پخش، این استقبال را برای مجموعه پیش بینی نمی کردیم .