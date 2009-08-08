نشستهای تخصصی تشکلهای غیردولتی و برگزیده کشور برگزار می شود

بنا بر اعلام خبرگزاری مهر، مجدالدین معلمی مدیر کل دفتر امور اجتماعی این سازمان ضمن بیان این خبر تصریح کرد: نمایشگاه اتفاق به منوظر معرفی، تجلیل و الگوسازی در عرصه فعالیتهای سمنهای جوانان با حضور مقامات کشوری، کارشناسان و فعالان این حوزه، از تاریخ 17 مرداد ماه آغاز بکار می کند.

در این نمایشگاه دو روزه نزدیک به 100 تشکل از 30 استان کشور حضور دارند و دستاوردها و توانمندی های خود را به معرض نمایش می گذراند.

وی با اشاره به طیف گسترده سازمانهای مردم نهاد حاضر در این جشنواره اظهار داشت: این تشکلها در زمینه های مختلفی چون اعتقادی- مذهبی، علمی - پژوهشی ، فرهنگی- اجتماعی، محیط زیست و میراث فرهنگی فعالیت دارند.

نمایشگاه اتفاق فرصت آشنایی بیشتر مردم و مسئولان با توانایی های این تشکل ها را میسر می سازد. کارگاههای آموزشی، نشست های تخصصی، نمایش فیلم با موضوع مشارکت های اجتماعی و غرفه های ویژه از دیگر برنامه های نمایشگاه اتفاق است.