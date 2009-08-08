  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۱۷ مرداد ۱۳۸۸، ۱۰:۳۲

در حاشیه نمایشگاه اتفاق:

نشستهای تخصصی تشکلهای غیردولتی و برگزیده کشور برگزار می شود

در حاشیه نمایشگاه دستاوردها و توانمندیهای برترین سازمانهای مردم نهادجوانان در کشور، نشستهای تخصصی تشکلهای غیردولتی برگزار می شود.

بنا بر اعلام خبرگزاری مهر، مجدالدین معلمی مدیر کل دفتر امور اجتماعی این سازمان ضمن بیان این خبر تصریح کرد: نمایشگاه اتفاق به منوظر معرفی، تجلیل و الگوسازی در عرصه فعالیتهای سمنهای جوانان با حضور مقامات کشوری، کارشناسان و فعالان این حوزه، از تاریخ 17 مرداد ماه آغاز بکار می کند.

در این نمایشگاه دو روزه نزدیک به 100 تشکل از 30 استان کشور حضور دارند و دستاوردها و توانمندی های خود را به معرض نمایش می گذراند.

وی با اشاره به طیف گسترده سازمانهای مردم نهاد حاضر در این جشنواره اظهار داشت: این تشکلها در زمینه های مختلفی چون اعتقادی- مذهبی، علمی - پژوهشی ، فرهنگی- اجتماعی، محیط زیست و میراث فرهنگی فعالیت دارند.

نمایشگاه اتفاق فرصت آشنایی بیشتر مردم و مسئولان با توانایی های این تشکل ها را میسر می سازد. کارگاههای آموزشی، نشست های تخصصی، نمایش فیلم با موضوع مشارکت های اجتماعی و غرفه های ویژه از دیگر برنامه های نمایشگاه اتفاق است.

کد مطلب 925593

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها