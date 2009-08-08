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۱۷ مرداد ۱۳۸۸، ۱۱:۱۱

اول شهریور آخرین مهلت شرکت در جشنواره داستانک جنگ

اول شهریور آخرین مهلت شرکت در جشنواره داستانک جنگ

علاقمندان به شرکت در جشنواره مجازی داستانک جنگ تا اول شهریور فرصت دارند آثار خود را ارسال کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، جشنواره داستانک جنگ که از 14 مرداد تا اول شهریور آماده دریافت داستانهای کوتاه با موضوع جنگ است به همت کانون ادبی پرشین بلاگ و دبیرخانه جشنواره مجازی دفاع مقدس برگزار می‌شود.

موضوعاتی که برای این جشنواره در نظر گرفته شده جنگ و مقاومت، شهدا و رزمندگان و جانبازان، خدمت سربازی است. 

علاقمندان برای شرکت در این مسابقه می‌توانند لینک داستان خود را در بخش نظرات وبلاگ جشنواره به آدرس http://jangfest.persianblog.ir/ قرار دهند یا از طریق ای‌میل   jangfest@gmail.com  داستانهای خود را ارسال کنند.

برای تنوع بیشتر این مسابقه در دو بخش داستانکهایی با حجم کمتر از 88 کلمه( در این بخش نیازی به وجود روایت و دیالوگ در داستانها نیست) و داستانکهایی بین 89 و 313 کلمه(داستانکهایی که با این حجم ارسال می‌شوند، حتماً باید دارای روایت و دیالوگ باشند) برگزار می‌شود. 

پس از داوری، یک سوم آثار ارسالی در جشنواره فصلی دفاع مقدس ارتش که به همت ارتش جمهوری اسلامی در آدرس http://hemaseh30.ir/ در حال برپایی است فرستاده می‌شود.

کد مطلب 925600

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