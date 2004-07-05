مسابقات تنيس جايزه بزرگ جام زامياد

به گزارش خبرنگار" مهر" اين رقابتها درقسمت انفرادي ودونفره آزاد وانفرادي45 رده سال از27 تيرماه زيرنظرفدراسيون تنيس درزمينهاي تنيس مجموعه ورزشي انقلاب آغاز مي شود.
لازم به ذكراست: محل ثبت نام اين رقابتها دفترفدراسيون واقع درمجموعه ورزشي شهيد شيرودي ودفترتنيس مجموعه ورزشي انقلاب وآخرين مهلت ثبت نام25 تيرماه است.
مسابقات تنيس جايزه بزرگ زامياد برگزارميشود.
به گزارش خبرنگار" مهر" اين رقابتها درقسمت انفرادي ودونفره آزاد وانفرادي45 رده سال از27 تيرماه زيرنظرفدراسيون تنيس درزمينهاي تنيس مجموعه ورزشي انقلاب آغاز مي شود.
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