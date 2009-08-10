از سرنوشت بازداشتگاه کهریزک بی اطلاعم/ ماموران خاطی معرفی شوند

مهدی سنایی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، با اشاره به مشخص شدن تخلف در برخورد با بازداشت شدگان اظهار داشت: معتقدم در برخورد با خاطیان باید جدیت بیشتری نشان داده شود.

وی افزود: متاسفانه در بازداشت های پس از انتخابات بعضا رفتارهای ناپسندی صورت گرفته که در شان نظام و مردم ما نبوده است.

سنایی تصریح کرد: انتظار است از آنجا که این رفتارها غیر انسانی و اسلامی بوده ، مراکز ذی ربط به هیچ عنوان کوتاه نیامده و بدون ملاحظه، با متخلفان و متجاوزان به حریم انسان ها برخورد کنند.

عضو کمیته ویژه مجلس گفت: مردم باید احساس کنند مسئولان ذی ربط حساسیت لازم را نسبت به این موضوعات دارند و از حق آنان کوتاه نمی آیند. وی تاکید کرد: افراد خاطی باید به مردم معرفی و مجازات شوند.

رئیس فراکسیون وفاق مجلس ادامه داد: با توجه به فرمایشات اخیرمقام معظم رهبری نیز راه برای برخورد با این عوامل باز است زیرا رهبر انقلاب شخصا دستور توقف کار بازداشتگاه کهریزک را صادر کردند و تاکید داشتند با آسیب دیدگان برخورد مناسب و دلجویی شود.

وی خاطرنشان کرد: حساسیت های قوه قضائیه نیز مجموعا فضا را برای برخورد با مسببین حوادث اخیر و متخلفان باز می کند تا با مقصرین این نوع رفتارها با جدیت برخورد شود.

عضو کمیته ویژه مجلس با اعلام بی خبری از نوع اقدامات صورت گرفته درباره بازداشتگاه کهریزک، گفت: شایعاتی منتشر شد مبنی بر اینکه این بازداشتگاه تخریب شده است و از سوی دیگر تکذیب شد. در مجموع آنچه ما می دانیم این است که تصمیم دارند بنای دیگری در آن محل احداث شود.

سنایی گفت: مهم محلی که در آن با بازداشت شدگان بدرفتاری شده و حقوق اولیه آنان نادیده گرفته شده نیست مهم این است که با خاطیان برخورد شود تا این نوع رفتارها تکرار نشود.