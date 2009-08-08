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۱۷ مرداد ۱۳۸۸، ۱۰:۳۴

همایش "مهدویت مقتدای مسیح" فردا برگزار می‌شود

همایش "مهدویت مقتدای مسیح" فردا برگزار می‌شود

همایش "مهدویت مقتدای مسیح" فردا یکشنبه 18 مرداد از سوی اداره فرهنگی سازمان اوقاف و امور خیریه برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، این همایش 17 تا 22:30 یکشنبه 18 مرداد در مرکز همایشهای بین‌المللی صداوسیما برگزار خواهد شد .

آیت‌الله امامی کاشانی، حسن رحیم پور ازغدی و جمعی از اندیشمندان مسیحی از دعوت شدگان به این همایش هستند.
 

کد مطلب 925615

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