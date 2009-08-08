به گزارش خبرگزاری مهر، این همایش 17 تا 22:30 یکشنبه 18 مرداد در مرکز همایشهای بین‌المللی صداوسیما برگزار خواهد شد .

آیت‌الله امامی کاشانی، حسن رحیم پور ازغدی و جمعی از اندیشمندان مسیحی از دعوت شدگان به این همایش هستند.



