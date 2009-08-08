استفاده ابزاری از غیبت امام زمان(عج) آفت بزرگ امروز است

به گزارش خبرنگار مهر در بناب،‌ حجت الاسلام محمد سلیمی پیش از ظهر شنبه در آیین عمامه گذاری 34 نفر از طلاب حوزه علمیه حضرت ولی عصر (عج) افزود: گسترش آفت بزرگ استفاده ابزاری از غیبت امام زمان(عج) وظیفه سنگین روحانیت را افزون تر کرده است.

وی ولایت فقیه را نایب بر حق امام زمان در عصر غیبت خواند و اذعان داشت: ما هرچه داریم از اخلاص امام و رهبری است.

سلیمی، پیروی از ولایت فقیه را موجب پیروزی مستضعفین دانست و افزود: اراده الهی بر این تحقق گرفته که مستضعفین حاکم شوند و حکومت 2500 ساله شاهنشاهی توسط فردی از تبار پیامبر اکرم (ص) و امامان ساقط شود.

وی دلیل دشمنی 30 ساله اسکتبار را ضربه دیدن از اسلام و انقلاب دانست و گفت: مخالفان امروز همان کسانی هستند که زمانی از این مملکت هرقدر می خواستند می بردند اما به برکت انقلاب دست همه آنها به یکباره از کشور قطع شد.

دادستان ویژه دادگاه روحانیت با اشاره به شخصیت والای بنیانگذار فقید جمهوری اسلامی ایران یادآور شد: فردی مانند امام خمینی (ره) به عنوان رهبر یک کشور، حاضر نشد در طول 10 سال حتی یک خط تلفن به نام خودش ثبت کند و این قناعت و ساده زیستی او عامل پیروزی و تحکیم انقلاب بود.

حجت الاسلام سلیمی تکیه بر روحانیت اصیل تشیع را عامل پیروزی خواند و اظهار داشت: اسرائیل اسطوره شکست ناپذیر و افسانه ای تلقی می شد، اما به برکت پیروزی روحانیت و تشیع، فرزندی از فرزندان نبی اسلام (ص) و روحانی جلیل القدری به نام سیدحسن نصرالله آنچنان ضربه ای وارد می کند که می توانند با ایستادن در مقابل دشمن شکست ناپذیر، آن را به زباله دان تاریخ بفرستند.

در این مراسم 34 تن از طلاب حوزه علمیه حضرت ولی عصر (عج) به لباس مقدس روحانیت ملبس شدند.

شهرستان 125 هزار نفری بناب با داشتن حوزه علمیه بسیار قوی و نزدیک به 600 طلبه در 127 کیلومتری جنوب مرکز استان آذربایجان شرقی واقع شده است.