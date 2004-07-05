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۱۵ تیر ۱۳۸۳، ۱۵:۲۷

پس ازموفقيت شاه آرتور :

آل كاپون با روايت آنتويين فوكوا بارديگر به سينما مي آيد

" آنتويين فوكوا "، كارگردان فيلم " شاه آرتور " بزودي ساخت پروژه جديدش را آغازمي كند.

به گزارش خبرگزاري " مهر" جديدترين پروژه اين كارگردان درحقيقت بازسازي فيلم " تسخير ناپذيران " با بازي " كوين كاستنر" و" رابرت دي نيرو" است.
اين پروژه كه درحال حاضرمراحل ابتدايي توليد را پشت سرمي گذارد با نام " تسخير ناپذيران : روز مادر" مهمان سالنهاي نمايش مي شود وزندگي آل كاپون ، رييس گانگسترها را درمحوريت دارد.هنوزفيلمنامه اي براي اين اثرتهيه نشده ونام هنرپيشگان آن درپرده اي ازابهام است.
ازجمله پروژه هاي اخير" فوكوا" مي توان به فيلم " آبي راستين" با بازي " دنزل واشنگتن " و" بنيسيو دل تورو" اشاره كرد. 

کد مطلب 92563

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