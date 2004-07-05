آل كاپون با روايت آنتويين فوكوا بارديگر به سينما مي آيد

به گزارش خبرگزاري " مهر" جديدترين پروژه اين كارگردان درحقيقت بازسازي فيلم " تسخير ناپذيران " با بازي " كوين كاستنر" و" رابرت دي نيرو" است.

اين پروژه كه درحال حاضرمراحل ابتدايي توليد را پشت سرمي گذارد با نام " تسخير ناپذيران : روز مادر" مهمان سالنهاي نمايش مي شود وزندگي آل كاپون ، رييس گانگسترها را درمحوريت دارد.هنوزفيلمنامه اي براي اين اثرتهيه نشده ونام هنرپيشگان آن درپرده اي ازابهام است.

ازجمله پروژه هاي اخير" فوكوا" مي توان به فيلم " آبي راستين" با بازي " دنزل واشنگتن " و" بنيسيو دل تورو" اشاره كرد.