بزرگترین تلسکوپ جهان فعال شد

به گزارش خبرگزاری مهر، تلسکوپ بزرگ قناری یا GTC به عنوان بزرگترین تلسکوپ جهان هفته گذشته توسط پادشاه خوان کارلوس در جزایر قناری در خاک اسپانیا افتتاح شد این تلسکوپ عظیم با هزینه ای برابر 180 میلیون دلار بنا شده و به کشورهای اسپانیا، مکزیک و دانشگاه فلوریدای ایالات متحده تعلق دارد.

تلسکوپ GTC با داشتن آینه ترکیبی با وسعت 10.4 متر به یکی از بزرگترین تلسکوپهای کنونی جهان تبدیل شده است سه تلسکوپ عظیم دیگر نیز تا سال 2018 تکمیل خواهند شد تلسکوپ 30 متری با آینه ای با وسعت 30 متر بر فراز آتشفشان ماونا کی در هاوایی و تلسکوپ ماژلان بزرگ با آینه ای 24.5 متری در کوه های لاس کامپاناس در شیلی از جمله این تلسکوپهای در دست احداث هستند. تلسکوپ عظیم اروپا که هنوز مکانی برای استقرار آن تعیین نشده است، نیز از آیینه ای وسیع با ابعاد 42 متر برخوردار خواهد بود.

GTC در ارتفاع 2 هزار و 400 متری از سطح آب دریا در بالاترین ارتفاعات جزیره لاپالما قرار گرفته است این منطقه از آلودگی نوری بسیار کم، آسمانی بدون ابر و اتمسفری رقیق برخودار است و همین شرایط عالی می تواند موقعیت اخترشناسی مادون قرمز و نوری را در حد ایده آل در این تلسکوپ به وجود آورد.

کلاهک تلسکوپ بر فراز GTC از این سازه در برابر باد و دیگر امواج شدید مخرب که می تواند بر روی کیفیت تصاویر تاثیری نامناسب داشته باشد، محافظت می کند در عین حال دوربینی مجهز به لنز Fish eye به صورت مداوم ساختار 6 ضلعی که آینه تلسکوپ را نگاه داشته است، تحت نظر دارد.

این آینه از 36 آینه 6 ضلعی کوچکتر ساخته شده است که مانند کندوی زنبور عسل در کنار یکدیگر قرار گرفته اند. دلیل استفاده از آینه های چند قطعه به جای آینه ای یک تکه، سنگین وزن بودن آینه یکپارچه است که می تواند باعث تغییر شکل کل آینه شده و نور تابیده شده از اجرام کیهانی دوردست را تغییر دهد در این صورت اطلاعاتی که از این اجرام به ثبت می رسند، تقریبا بی استفاده خواهند بود.

هر یک از 36 قطعه از آینه می توانند در ثانیه بالغ بر هزاران بار حرکت کرده و تغییر شکل دهند تا به این شکل تاثیرات مخرب اتمسفر زمین بر روی تصاویر را خنثی کنند. چنین سیستم رصدی امکان مشاهده سیاهچاله ها و کهکشانها در فاصله میلیونها سال نوری از زمین را به GTC خواهد داد.

آینه اولیه این تلسکوپ در ماه آپریل 2009 تکمیل شده و دانشمندان دانشگاه فلوریدا اولین مطالعات علمی خود را با استفاده از این تلسکوپ در ماه می به انجام رساندند. از جمله مطالعاتی که در مراحل اولیه به کمک این تلسکوپ به انجام رسیده است، مطالعه بر روی ستاره ای است که سیاره ای در ابعاد مشتری در مدار آن در گردش است.

بر اساس گزارش نشنال جئوگرافی، مدیریت پروژه ساخت GTC امیدورار است تلسکوپ جدید بتواند برای مطالعه بر روی جهان اولیه، تولد و مرگ کهکشانها، ستاره ها و سیاره ها و همچنین کشف سیاره های شبه زمینی کاربردی و موثر واقع شود.