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۱۷ مرداد ۱۳۸۸، ۱۱:۰۱

ویکی پدیا بیمار است!

ویکی پدیا بیمار است!

محققان کشف کردند تعداد مقالاتی که هر ماه وارد دانشنامه آزاد آنلاین ویکی پدیا می شود از سال 2006 تاکنون ثابت مانده و بنابراین ویکی پدیا به شدت بیمار شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، ویکی پدیا دیگر سلامت و شادابی گذشته خود را ندارد و حتی می تواند بمیرد. در حقیقت رشد محتویات روی این پرتال از سال 2006 تاکنون بر روی ثابت مانده و تعداد کاربران جدیدی که قصد دارند وارد دنیای مجازی این دانشنامه آنلاین شوند به شدت کاهش یافته است.

بیماری ویکی پدیا را مرکز تحقیقات پالو آلتو در کالیفرنیا تشخیص داده و قرار است نتایج آزمایشات خود را در سمپوزیوم بین المللی "ویکیز" و همکاری باز" که در اکتبر سال جاری در فلوریدا برگزار می شود مطرح کند.

براساس گزارش نیوساینتیست، ویکی پدیا در سال 2001 به زبان انگلیسی راه اندازی شد و به سرعت رشد کرد به طوری که هم اکنون بیش از سه میلیون مقاله تنها به زبان انگلیسی در این سایت وجود دارند و مقالات دیگری به بیش از 250 زبان وجود دارد.

کد مطلب 925642

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