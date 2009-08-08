به گزارش خبرنگار مهر، رسیدگی به امور جاری فدارسیون بسکتبال و به خصوص تیم نوجوانان زیر 16 سال که در اردوی آمادهسازی برای حضور در مسابقات قهرمانی غرب آسیا و آسیا به سر میبرد باعث شد تا محمود مشحون نتواند همزمان با اعزام تیم ملی به محل برگزاری مسابقات قهرمانی آسیا عازم چین شود. اما وی یکشنبه و پس از پایان دیدارهای مقدماتی این رقابتها راهی راهی تیانجین میشود تا از مرحله دوم مسابقات به بعد از نزدیک شاهد عملکرد ملیپوشان باشد.
بیست و پنجمین دوره مسابقات بسکتبال قهرمانی مردان آسیا تا 25 مردادماه در تیانجین ادامه خواهد داشت و رئیس فدارسیون بسکتبال تا آن زمان در کنار بازیکنان و مربیان تیم کشورمان خواهد بود.
تاکنون تیم ملی بسکتبال ایران در مرحله مقدماتی این مسابقات موفق به شکست تیمهای چینتایپه و ازبکستان شده است. این تیم امروز (شنبه) در آخرین دیدار مرحله مقدماتی به مصاف کویت میرود.
مسابقات 2009 قهرمانی آسیا حکم انتخابی جهان برای رقابتهای جهانی 2010 ترکیه را دارد. ایران مدافع عنوان قهرمانی مسابقات چین است.
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