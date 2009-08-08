به گزارش خبرنگار مهر، رسیدگی به امور جاری فدارسیون بسکتبال و به خصوص تیم نوجوانان زیر 16 سال که در اردوی آماده‌سازی برای حضور در مسابقات قهرمانی غرب آسیا و آسیا به سر می‎برد باعث شد تا محمود مشحون نتواند همزمان با اعزام تیم ملی به محل برگزاری مسابقات قهرمانی آسیا عازم چین شود. اما وی یکشنبه و پس از پایان دیدارهای مقدماتی این رقابت‌ها راهی راهی تیانجین می‎شود تا از مرحله دوم مسابقات به بعد از نزدیک شاهد عملکرد ملی‌پوشان باشد.

بیست و پنجمین دوره مسابقات بسکتبال قهرمانی مردان آسیا تا 25 مردادماه در تیانجین ادامه خواهد داشت و رئیس فدارسیون بسکتبال تا آن زمان در کنار بازیکنان و مربیان تیم کشورمان خواهد بود.

تاکنون تیم ملی بسکتبال ایران در مرحله مقدماتی این مسابقات موفق به شکست تیم‎های چین‎تایپه و ازبکستان شده است. این تیم امروز (شنبه) در آخرین دیدار مرحله مقدماتی به مصاف کویت می‎رود.

مسابقات 2009 قهرمانی آسیا حکم انتخابی جهان برای رقابت‌های جهانی 2010 ترکیه را دارد. ایران مدافع عنوان قهرمانی مسابقات چین است.