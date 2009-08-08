بهره برداری از اولین طرح بنزین سازی/ افزایش 7 میلیون لیتری تولید بنزین

به گزارش خبرنگار مهر، سید نورالدین شهنازی زاده در جمع خبرنگاران در رابطه با آخرین وضعیت طرحهای بنزین سازی و بهینه سازی پالایشگاه های نفت کشور گفت: بر اساس برنامه و با توجه به روند اجرای طرح‌های بهینه ‌سازی پالایشگاه‌های نفت، اولین پروژه وزارت نفت در این بخش پالایشگاه لاوان بوده که تا سال 1389 وارد مدار می شود.

مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران افزود: پس از لاوان، پالایشگاه های نفت اصفهان و تهران در سال 90، پالایشگاه آبادان در سال 91 و پالایشگاه اراک در سال 1389 در سرویس قرار می‌گیرند.

این مقام مسئول یادآور شد: در طرح بهینه سازی پالایشگاه نفت آبادان قرار است واحدهای قدیمی جمع شود و یک واحد 180هزار بشکه‌ای جدید ساخته شود.

شهنازی زاده تاکید کرد: به این ترتیب با بهره برداری از این طرحها میزان تولید بنزین در پالایشگاه لاوان حدود 2 میلیون لیتر، در پالایشگاه های نفت تهران و اصفهان هر کدام 6.4 میلیون لیتر، در پالایشگاه آبادان 6.2 میلیون لیتر و در پالایشگاه اراک 11.5 میلیون لیتر افزایش می یابد.

به گفته وی در نتیجه اجرای طرح‌های بهینه‌سازی پالایشگاه‌های موجود در مجموع 26 میلیون لیتر بنزین، 18 میلیون لیتر گازوئیل، 5.5 میلیون لیتر گاز مایع و 7 میلیون لیتر نفت سفید و سوخت جت به تولید کنونی سوخت کشور افزوده می شود.

افزایش 7 میلیون لیتری تولید بنزین تا پایان سال

به گزارش مهر، شهنازی زاده در ادامه در رابطه با طرح های بنزین سازی پالایشگاه های نفت با اشاره به اولویت‌های طرح‌های بنزین سازی که موجب افزایش تولید حدود 13 میلیون لیتر بنزین در روز می‌شود، تصریح کرد: میانگین پیشرفت فیزیکی مجموع 5 طرح بنزین سازی در پالایشگاه های نفت آبادان، اصفهان، تهران، تبریز و بندرعباس بالغ بر 50 درصد است.

مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران، با بیان اینکه پیش بینی می شود فاز اول طرح بنزین‌سازی پالایشگاه آبادان برای تولید 6 تا 7 میلیون لیتر بنزین تا پایان سالجاری به بهره برداری برسد، تبیین کرد: این طرح اولین پروژه بنزین سازی پالایشگاه های نفت خام کشور است.

معاون وزیر نفت یادآور شد: طرحهای بنزین‌سازی پالایشگاه تهران برای افزایش تولید 1.8 میلیون لیتر بنزین، پالایشگاه تبریز برای 900 هزار لیتر بنزین، پالایشگاه اصفهان برای سه میلیون لیتر بنزین و پالایشگاه بندرعباس برای 2 تا 2.5 میلیون لیتر بنزین تا سال1390 به بهره برداری می رسند.