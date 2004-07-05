اجراي نظام آموزشي 25 سال پيش شانس اشتغال را از دانش آموختگان گرفته است

دكتر محمد هادي هاودي عضو هيئت علمي دانشگاهي "مهر" افزود: در نگاهي كلي فاصله فراواني بين صنايع و آموزش ما در دانشگاه ها وجود دارد. تلاش هاي فراواني كه در چند سال گذشته براي ايجاد تعامل بين دانشگاه و صنعت صورت گرفته ، نشان دهنده اين موضوع است كه م

امروز كساني وارد بازار كار مي شوند كه واسطه اي داشته باشند. بنابراين دانشجويان فارغ التحصيل دانشگاه ها سر در گم هستند و اگر واسطه اي نداشته باشند بايد بيكار بمانند. كساني كه متولي تكنولوژي هستند به نوعي دانشگاهي هستند اما چون درگير مسائل اجرايي هستند به زير بناي علمي توجهي نمي كنند.

سئولين نيز به اين موضوع پي برده اند.

عضو هيئت علمي دانشگاه شيراز و دانشكده مهندسي علوم هسته اي افزود: دانشجويي كه از دانشگاه فارغ التحصيل مي شود در شرايط حال حاضر براي اشتغالش فرصتي وجود ندارد به نظر مي رسد اگر روي صنايع و تكنولوژي كار شود براي تمام نيروهاي فارغ التحصيل دانشگاه ها فرصت شغلي وجود داشته باشد. امروز كساني وارد بازار كار مي شوند كه واسطه اي داشته باشند. بنابراين دانشجويان فارغ التحصيل دانشگاه ها سر در گم هستند و اگر واسطه اي نداشته باشند بايد بيكار بمانند.

وي تصريح كرد: متاسفانه در بيرون از دانشگاه ها اعتماد كافي به دانشجويان وجود ندارد. هر چند كساني كه متولي تكنولوژي هستند به نوعي دانشگاهي هستند اما چون درگير مسائل اجرايي هستند به زير بناي علمي توجهي نمي كنند.

دكتر محمد هاد

شيوه آموزشي كه در دانشگاه هاي ما اجرا مي شود مربوط به 25 سال پيش است. در آن زمان خبري از تكنولوژي نبود. نظام آموزشي ما قديمي است. در دانشگاه هاي ما نيروي تازه نفس كم است. عمدتا اساتيد دانشگاه ها پيشكسوت هستند. توانايي اين اساتيد را نمي توان منكر شد ولي بايد با شرايط روز هماهنگ شوند.

ي هادوي در زمينه شيوه آموزشي مورد استفاده در دانشگاه هاي ايران گفت: شيوه آموزشي كه در دانشگاه هاي ما اجرا مي شود مربوط به 25 سال پيش است. در آن زمان خبري از تكنولوژي نبود. نظام آموزشي ما قديمي است. در تمام رشته ها نياز به تجديد نظر داريم. اگر به اين صورت ادامه دهيم فاصله ما با تكنولوژي روز، روز به روز بيشتر و بيشتر مي شود. ما كند حركت مي كنيم ولي تكنولوژي با سرعت فراوان رو به جلو حركت مي كند.

استاد مهندسي هسته اي دانشگاه شيراز قديمي بودن اساتيد دانشگاه ها را در نتايج نامناسب آموزش در كشور دخيل مي داند و مي افزايد: در دانشگاه هاي ما نيروي تازه نفس كم است. عمدتا اساتيد دانشگاه ها پيشكسوت هستند. توانايي اين اساتيد را نمي توان منكر شد ولي بايد با شرايط روز هماهنگ شوند. هماهنگ نبودن اساتيد قديمي با علوم روز، به روند كند پيشرفت علم در كشور مي افزايد.

دكتر هادوي نامشخص بودن سياست آك

مشخص نبودن سياست آكادميك در كشور نيز به ناهمساني اشتغال و آموزش در كشور مي انجامد. ما در كشور نه ليسانس داريم، نه فوق ليسانس و نه دكترا.

ادميك كشور را با ناهمساني آموزش و اشتغال مرتبط مي داند و مي گويد: مشخص نبودن سياست آكادميك در كشور نيز به ناهمساني اشتغال و آموزش در كشور مي انجامد. ما در كشور نه ليسانس داريم، نه فوق ليسانس و نه دكترا. فوق ليسانس هاي ما همه ضعيف هستند و دكتراي كاملي هم نداريم. ما در نظام آموزشي عقب هستيم، چون سياست كلي در اين زمينه وجود ندارد. وقتي نظام آموزشي كه 25 سال پيش تدوين شده است هنوز اجرا مي شود نمي توان توقع ديگري داشت. به طور كلي ما در سطح آكادميك و دانش و علم در كشور برنامه ريزي نداريم پس دانشجويي كه از دانشگاه بيرون مي آيد اصلا در حد مدركي كه گرفته است نخواهد بود.