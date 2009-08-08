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۱۷ مرداد ۱۳۸۸، ۱۱:۴۱

مسابقات انتخابی فوتبالدستی برگزار شد/ 6 ملی پوش راهی امارات می شوند

مسابقات انتخابی فوتبالدستی برگزار شد/ 6 ملی پوش راهی امارات می شوند

مسابقات انتخابی فوتبالدستی جهت حضور در تورنمنت بین المللی کلاس A امارات برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، این رقابتها با حضور 15 شرکت کننده از 5 استان کشور روز جمعه 16 مردادماه در باشگاه عبدی برگزار شد که در پایان عبدا... ذوالفقاری ( ازتهران ) بر سکوی نخست ایستاد، مرتضی دیران ( از تهران ) جایگاه دوم را به خود اختصاص داد و رضا شهرستانی از گیلان سوم شد.

بهبود موسوی، رضا فراهانی و رضا اکرامی هر سه از تهران عناوین چهارم تا ششم این دوره از رقابتها را به خود اختصاص دادند.

نفرات برتر رقابتهای انتخابی، اردوهای آماده سازی خود را جهت حضور در مسابقات بین المللی امارات از روز شنبه هفته آینده از سر خواهند گرفت تا روزهای اول تا سوم شهریورماه در این پیکارها حضور یابند.

کد مطلب 925675

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