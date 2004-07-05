  1. اقتصاد
  2. سایر حوزه ها
۱۵ تیر ۱۳۸۳، ۱۴:۵۸

براساس مصوبه هيات وزيران ؛

ايران و الجزاير موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف امضا مي كنند

هيات وزيران امضاي موقت موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف در مورد مالياتهاي بر درآمد ، سرمايه و دارايي با كشور الجزاير را جهت اجرا به وزارت امور اقتصادي و دارايي ابلاغ كرد.

به گزارش خبرگزاري مهر، براساس اين مصوبه وزارت امور اقتصادي و دارايي مجاز است نبست به امضاي موقت موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري دمكراتيك مردمي الجزاير اقدام و تا تصويب نهايي پيگيري كند.

اين مصوبه از سوي هيات وزيران در تاريخ نهم خرداد ماه سالجاري به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي تصويب و در تاريخ دهم تيرماه به وزارت امور اقتصادي و دارايي ابلاغ شد.
کد مطلب 92568

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها