به گزارش خبرگزاري مهر، براساس اين مصوبه وزارت امور اقتصادي و دارايي مجاز است نبست به امضاي موقت موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري دمكراتيك مردمي الجزاير اقدام و تا تصويب نهايي پيگيري كند.
اين مصوبه از سوي هيات وزيران در تاريخ نهم خرداد ماه سالجاري به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي تصويب و در تاريخ دهم تيرماه به وزارت امور اقتصادي و دارايي ابلاغ شد.
براساس مصوبه هيات وزيران ؛
ايران و الجزاير موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف امضا مي كنند
هيات وزيران امضاي موقت موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف در مورد مالياتهاي بر درآمد ، سرمايه و دارايي با كشور الجزاير را جهت اجرا به وزارت امور اقتصادي و دارايي ابلاغ كرد.
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