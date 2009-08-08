۱۷ مرداد ۱۳۸۸، ۱۲:۵۸

بزرگترین پایانه مسافری شمالغرب کشور در خوی راه اندازی شد

ارومیه - خبرگزاری مهر: بزرگترین پایانه مسافری شمالغرب کشور پیش از ظهر شنبه در خوی راه اندازی شد

به گزارش خبرنگار مهر در خوی، پایانه مسافری شهید درستی خوی در زمینی به مساحت 10 هکتار و زیربنای هشت هزار و 432 مترمربع ساخته شده و با آغاز به کار آن روزانه بیش از پنج هزار مسافر از طریق این پایانه به داخل و خارج از کشور جابجا می شوند که تا سقف 20 هزار نفر نیز قابل افزایش است.

با آغاز به کار این پایانه امکان تجمیع پنج تعاونی مسافربری اتوبوس و سه تعاونی مسافربری شهر خوی همچنین خدمات رسانی آسان و بهتر به مسافران در این شهرستان فراهم شد.

یوسف کربلایی خلیلی شهردار خوی در آئین آغاز به کار پایانه مسافری شهرستان خوی اعتبار هزینه شده برای ساخت و تجهیز این پایانه را بیش از 55 میلیارد ریال اعلام کرد.

وی ادامه داد: 14 میلیارد ریال این اعتبار از محل تسهیلات دولتی و کمکهای استانداری و بقیه از اعتبارات شهرداری خوی تامین شده است. 

