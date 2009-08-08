بزرگترین پایانه مسافری شمالغرب کشور در خوی راه اندازی شد

به گزارش خبرنگار مهر در خوی، پایانه مسافری شهید درستی خوی در زمینی به مساحت 10 هکتار و زیربنای هشت هزار و 432 مترمربع ساخته شده و با آغاز به کار آن روزانه بیش از پنج هزار مسافر از طریق این پایانه به داخل و خارج از کشور جابجا می شوند که تا سقف 20 هزار نفر نیز قابل افزایش است.

با آغاز به کار این پایانه امکان تجمیع پنج تعاونی مسافربری اتوبوس و سه تعاونی مسافربری شهر خوی همچنین خدمات رسانی آسان و بهتر به مسافران در این شهرستان فراهم شد.

یوسف کربلایی خلیلی شهردار خوی در آئین آغاز به کار پایانه مسافری شهرستان خوی اعتبار هزینه شده برای ساخت و تجهیز این پایانه را بیش از 55 میلیارد ریال اعلام کرد.

وی ادامه داد: 14 میلیارد ریال این اعتبار از محل تسهیلات دولتی و کمکهای استانداری و بقیه از اعتبارات شهرداری خوی تامین شده است.