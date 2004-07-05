كيفرخواست ايران به دادگاه صدام هنوز ارائه نشده است

به گزارش خبرنگار سياسي مهر، دبير هيات وزيران در ادامه مصاحبه مطبوعاتي هفتگي خود با خبرنگاران درخصوص فعاليتهاي زودهنگام انتخاباتي و تبليغات منفي بر دستاوردهاي دولت و صحبتهاي اخير دبيركل جمعيت موتلفه اسلامي در اين راستا گفت : با نزديك شدن به انتخابات رياست جمهوري فعاليتهاي انتخاباتي جوشش مي گيرد، اما از افرادي همچون آقاي عسگراولادي و همفكران ايشان مي خواهيم كه بيشتر نسبت به تمركز ثروتهاي انحصاري كه در اختيار افراد خاص و نهادهاي خاصي كه به جيب مردم نمي روند باشند و اين موارد را مورد سوال بيشتري قرار دهند.



سخنگوي هيات دولت درخصوص شايعاتي مبني بر دخالت ايران و سوريه در امور عراق تصريح كرد: ما در اين چند سال جز همكاري و همراهي با مردم عراق كار ديگري را انجام نداده ايم و اين امر بر همه روشن است و ما معتقديم اشغال عراق ثبات اين كشور را به خطر انداخته است و طبيعي است كه ما و همه كساني كه درعراق درگير هستند به نقش اساسي و كارايي جمهوري اسلامي ايران در اين راستا اذعان دارند و دبيركل سازمان ملل هم خواستار برقراري ثبات درعراق و همكاري ايران در اين راستا شده است.



وي متذكرشد كه ايران خواهان برقراري ثبات در عراق و امنيت در اين كشور است و به هر كسي كه در اين راستا فكر ميكند كمك مي كنيم ضمن اينكه اجازه بي ثباتي در عراق را از داخل مرزهايمان به هيچ كس نداده ايم و نخواهيم داد.



از سخنگوي دولت در خصوص برگزاري دادگاه صدام و كيفر خواست ايران در اين راستا با اشاره به تدوين كيفر خواست گفت: همه مدارك و مستندات لازم را بر اساس اصول و حقوق بين المللي آماده كرده ايم و به دادگاه ارائه خواهيم داد زيرا كه ملت ما بيشترين آسيب را از نحوه رفتار دولت عراق ديده است.



رمضان زاده با اشاره به سفر بشاراسد رئيس جمهور سوريه گفت: اين سفر جزيي از سفرهاي دوره اي بين روساي جمهور دو كشور بوده و موضوع خاصي باعث اين سفر نشده است و اگرچه تمام مسائلي را كه دو كشور با آن درگير هستند را مورد بحث قرار مي دهند.



خبرنگاري در خصوص تحركات گروهي در مرزهاي ايران و تركيه از سخنگوي دولت سوال كرد و وي پاسخ داد: اين گروه غير ايراني است كه در مرزهاي تركيه و گاهي اوقات در مرزهاي ايران ترددهاي غير قانوني انجام ميدهند كه ماموران مرزي برخوردهاي لازم را با آنها انجام ميدهند.



وي در پاسخ به سوال خبرنگاري در خصوص انتقاد جك استراو از نمايش تصوير ملوانان انگليسي با چشمان بسته ، گفت: فكر مي كنم كه يك مقدار بايد مسائل داخلي دولتمردان انگليس را مورد توجه قرار دهيم و فكر كنيم كه بخاطر تبليغات داخلي و ميان مردم اين اظهارات را مطرح مي كنند.



سخنگوي دولت در خصوص استعفاي مرتضي مبلغ ، معاون سياسي وزارت كشور گفت: قرار نيست كه آقاي مبلغ استعفا دهد و تا آنجا كه اطلاع دارم تغييرات ديگري در وزارت كشور هم قرار نيست اتفاق بيافتد. دولت سياستهايي را كه از قبل اتخاذ كرده ادامه خواهد داد ضمن اينكه همكاري با مجلس شوراي اسلامي را سرلوحه كارهاي خود قرار ميدهد .



وي درخصوص فعال شدن سايت سخنگوي دولت گفت: بايد در راستاي اطلاع رساني از تمام ابزارها استفاده كنيم و بدليل محدويتهايي كه از استفاده صداوسيما داريم به سايت پناه آورده ايم.



رمضان زاده درخصوص محدوديتهاي اجتماعي كه از سوي مخالفان دولت انجام مي شود همچون عدم امنيت و رفاه اجتماعي مردم، آئين نامه حجاب و محروم شدن حق ارث زوجين و حتي مخالفت با سياست تنش زدايي گفت: در داخل كشورما در خصوص سياست خارجي نظرهاي مختلفي وجود دارد و سياست دولت هميشه تعامل منطقي و مبتني بر منافع ملي با همه كشورهاي دنيا بوده است اما ديگران نظرهاي متفاوتي در اين راستا داشتند. درجامعه ما بيان نظرات آزاد است البته تا آنجا كه مخالف دولت باشد!



وي با اشاره به وضع مشاركت سياسي دركشور كه طي دو سه سال اخير رو به افول بوده است، گفت: ما نبايد خودرا فريب دهيم كه بگوييم مشاركت بالا بوده بلكه بايد بدنبال پيداكردن دلايل باشيم كه چرا فضاي حماسي دوم خرداد و مشاركت بالاي مردم در18 خرداد چنين دچار افول شده است و حتما دلائلي دارد و بايد راه حل را پيدا كرد.



سخنگوي دولت تاكيد كرد: نظر دولت بر اين است كه گسترش فضاي آزاد، اجازه به مطبوعات آزاد و حمايت از فضاي انتقادي در جامعه كه با موانعي مواجه شده است مواردي است كه مي تواند باعث افزايش مشاركت مردم باشد.



رمضان زاده در خصوص معرفي وزير رفاه و تامين اجتماعي گفت: تصميم گيري نهايي بزودي انجام خواهد شد و رئيس جمهور تقريبا به قطعيت رسيده است و در مورد معرفي استانداران خراسان شمالي و جنوبي نيز تصميم گيري نهايي شده است اما هنوز به دولت ارائه نشده است.



وي درخصوص تحويل كيفرخواست تهيه شده براي تحويل به دادگاه صدام گفت: مدارك و مستندات آماده است اما هنوز ارائه نداده ايم.



رمضان زاده درخصوص امضاي موافقتنامه ايران با سه كشور اروپايي دربروكسل گفت: من تا امروز اطلاعي كه موافتنامه اي توسط دكتر روحاني دربروكسل امضا كرده باشد، ندارم.



وي در پاسخ به اينكه دكتر روحاني خود لغو تعهدات بروكسل را اعلام كرد، گفت: دولت و من احساس مي كنيم كه آقاي روحاني در بروكسل چيزي را امضاء نكردند.

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