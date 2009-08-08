ابوالفضل درخشنده در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت: در حال حاضر سرگرم رایزنی با مسئولان وزارت ارشاد و نیز سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران هستیم و امیدواریم تا دو هفته دیگر نتیجه نهایی را به ما اعلام کنند.

درخشنده با اشاره به فرمهای ارزیابی آثار در نخستین دوره این جایزه افزود : ما فرمهایی را طراحی کرده بودیم که حتی نویسنده کتاب هم این امکان را داشت که بیاید به عنوان داور اثر خودش را مورد ارزیابی قرار دهد بدون آنکه متوجه باشد که آن اثر مال اوست و در واقع با این کار خواستیم نشان دهیم که قائل به اعمال هیچگونه سلیقه شخصی در انتخاب آثار نبوده و نیستیم که این به مذاق برخی خوش نیامد.

رئیس هیئت داوران جایزه تکنیکی ترین رمان سال تاکید کرد: به عنوان طراح، بانی و رئیس هیئت داوران این جایزه اجازه نخواهم داد که نظری شخصی بر خلاف معیارهای داوری به ما تحمیل شود حتی اگر این پافشاری به قیمت برگزار نشدن دوره دوم جایزه تمام شود.

وی در عین حال از طراحی فرمهای داوری این دوره از جایزه خبر داد و گفت: سوالاتی که در این فرمها آمده از 40 به 50 پرسش و تعداد اعضای هیئت داوران هم که سال گذشته 10 نفر بودند امسال به 15 نفر افزایش پیدا کرده‌اند. داوریها امسال در دو بخش انجام خواهد شد که در بخش نخست 10 اثر به مرحله نهایی راه خواهند یافت و امیدواریم بتوانیم 3 اثر (یا رمان یا داستان بلند) را به عنوان آثار برتر معرفی کنیم.

بانی جایزه تکنیکی ترین رمان سال همچنین از تصویب اولیه برگزاری دومین دوره این جایزه خبر داد و ابراز امیدواری کرد تا دو هفته دیگر داوری آثار آغاز شود.