دخالت نیروهای خارجی در انتخابات افغانستان قابل پذیرش نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در 20 ماه اوت سال جاری برگزار خواهد شد، "وحید عمر" رئیس ستاد انتخاباتی حامد کرزای در گفتگو با خبرگزاری ترند جمهوری آذربایجان نسبت به دخالت آمریکا و نیروهای خارجی در انتخابات این کشور هشدار داد.

وی درباره عکس العمل منفی دولت به دیدار ریچارد هالبروک نماینده آمریکا در افغانستان و پاکستان با نامزدهای ریاست جمهوری گفت : برخی از نامزدها خواستار برگزاری تبلیغات انتخاباتی با همیاری سفرای خارجی و اعلان برنامه های خود بودند. آنها سعی در به نمایش گذاردن حمایت نیروهای خارجی از خویش بودند، اما ما ضمن تائید نقش مثبت غرب در ما در قبال نیروهای خارجی یک خواسته داشته ایم و آن عبارت از این بوده که انتخابات مسئله داخلی افغانستان است و دخالت، تاثیرگذاری و شرکت نیروهای خارجی در انتخابات به هر واسطه ای غیر قابل قبول است. ما خواستار حمایت جوامع جهانی برای برگزاری انتخابات سالم و بی خطر در افغانستان هستیم.

وحید عمر درباره افزایش ناآرامی ها در افغانستان می گوید: طالبان جهت برهم زدن برگزاری انتخابات سعی می کنند. به نظر من، طالبان توان بر هم زدن ثبات تمامی کشور را ندارند. آنها فقط در مناطق خاصی، بویژه در جنوب کشور قادر به ایجاد خوف در بین مردم هستند که این نیز خللی به برگزاری انتخابات نمی تواند وارد کند.

وی در ادامه میزان موفقیت حامد کرزای در انتخابات آتی را اینگونه تشریح می کند: افراد زیادی چشم انداز موفقیت کرزای را مثبت ارزیابی می کنند. در عین حال کرزای نیز در بین مردم و احزاب کشور بعنوان فرد بی طرف و بی غرض شناخته شده است. لذا امیدهای زیادی برای ایجاد همبستگی مردمی در کشور توسط وی وجود دارد. هم اکنون اغلب اشخاص، احزاب و سازمانهای با نفوذ کشور از وی حمایت می کنند و لذا به نظر من کرزای حتما در این انتخابات پیروز خواهد شد. ما فقط برای کسب رای بیشتر سعی کنیم. کرزای بعلت اجرای سیاستهای معتدل نسبت به دین نیز توانسته است حمایت روحانیون و دینداران را هم کسب نماید. ما فعالیت زنان در عرصه کشور را مورد توجه بیشتری قرار داده ایم. 30 درصد از شرکت کنندگان در انتخابات قبلی زنان بوده اند.

این نماینده کرزای در ادامه به اتهام های مربوط به خرید رای از سوی حاکمیت اشاره کرد و در پاسخ به این اتهامات گفت: تا کنون سه نامزد به سود کرزای از انتخابات کناره گیری نموده اند. این را هم اضافه کنم که کرزای به هیچکدام از آنان هیچ وعده ای نداده است. آنها فقط به خاطر اطمینان از پیروزی قطعی کرزای از نامزدی خویش در انتخابات امتناع کرده اند. درباره استفاده کرزای از رسانه ملی و بودجه دولتی ما به در این باره توضیح دادیم و در رابطه با این مسئله هیچ دلیل و سندی بر علیه ما موجود نیست.