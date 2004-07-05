طرح توسعه مهارتهاي حركتي پايه ، تغذيه وسلامت كودكان

به گزارش خبرنگار" مهر" ششمين دوره كلاسهاي مربيگري ويژه كاربا كودكان كم سن با حضور12 مربي برترژيمناستيك سراسر كشوردرسالن شهيد آذرپي پيگيري مي شود.

لازم به ذكراست: مرحله ششم ويژه كاربا كودكان كم سن ازروزشنبه سيزدهم تيرماه جاري آغازشده وتا پنجشنبه هجدهم با برپايي آزمون اين دوره ازكلاسها وارايه كارت مربيگري به مربيان واجد الشرايط به پايان مي رسد.

گفتني است: اين دوره ازكلاسها توسط آمنه رضوي(عملي)، حسن طاهرخاني(عملي)، سيد طاهرعلوي (آناتومي) ودكترمهرآيين( تغذيه كودك) تدريس مي شود.