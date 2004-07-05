مجمع عمومي باشگاه فولادخوزستان برگزارشد

به گزارش خبرنگار" مهر" دراين جلسه كه با حضورمهندس وردي نژاد مديركل شركت فولاد خوزستان، مسعود رضاييان مديرعامل باشگاه فولاد واعضاي هيات مديره اين باشگاه برگزارشد، عملكرد مالي وفني سال گذشته باشگاه فولاد خوزستان به هيات مديره ارائه شد.

براساس اين گزارش دراين نشست اعضاي هيات مديره با تاييد گزارش مالي وفني باشگاه فولاد وكسب عنوان سومي رقابتهاي ليگ برترازعملكرد موفقيت آميز سال گذشته تيم فولاد خوزستان دررقابتهاي ليگ برترتشكروقدرداني كردند.

اعضاي هيات مديره باشگاه فولاد دراين نسشت همچنين برحضورقدرتمند تيم فولاد درفصل جاري رقابتهاي ليگ برتروانجام حمايت هاي لازم دراين زمينه تاكيد كردند.