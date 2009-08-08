ایران از کسب عنوان پنجم بازماند/ بلژیک شکست روز اول را جبران کرد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم والیبال جوانان ایران که با قبول دو باخت از 6 بازی گذشته خود از حضور در جمع 4 تیم برتر رقابت‎‌های قهرمانی جهانی در هند بازمانده بود، امروز (شنبه) در دیدار مقابل بلژیک که برای تعیین رده‌بندی تیم‎های پنجم تا هشتم برگزار شد صفر بر 3 نتیجه را واگذار کرد تا نماینده کشورمان نسبت به دوره پیشین این رقابت‎ها و تا به امروز حداقل 3 پله سقوط کرده باشد.

والیبالیست‌های جوان کشورمان هر سه گیم دیدار مقابل بلژیک را با نتایج (19 بر 25)، (24 بر 26) و (18 بر 25) واگذار کردند. این شکست در حالی برای شاگردان مصطفی کارخانه ثبت شد که آنها در روز نخست دیدارهای مرحله مقدماتی با همین نتیجه بلژیک را در گروه B با شکست مواجه کرده بودند.

تیم والیبال جوانان ایران که مدال برنز دوره پیشین مسابقات قهرمانی جهان را در اختیار دارد روز یکشنبه آخرین دیدار خود در رقابت‎های جهانی را برای کسب مقام هفتم و هشتم مقابل بازنده دیدار تیم‎های روسیه و آمریکا برگزار می‎‌کند.

نماینده کشورمان در پانزدهمین دوره رقابت‌های والیبال قهرمانی جوانان جهان که با شکست تیم‎های بلژیک، چین و مصر به عنوان صدرنشین گروه B راهی مرحله دوم بازی‎‏ها شده بود در این مرحله پس از متحمل شکست مقابل کوبا و برزیل دیدار مقابل آمریکایی‎ها را با برتری خود تمام کرد.

پانزدهمین دوره رقابت‌های والیبال جوانان جهان که از 9 مردادماه در پونا هند آغاز شده است تا 16 مردادماه ادامه خواهد داشت. برزیل مدافع عنون قهرمانی این مسابقات است.