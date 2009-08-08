۱۷ مرداد ۱۳۸۸، ۱۲:۲۲

والیبال جوانان جهان - هند

ایران از کسب عنوان پنجم بازماند/ بلژیک شکست روز اول را جبران کرد

تیم والیبال جوانان در نخستین دیدار مرحله سوم مسابقات قهرمانی جهان مقابل بلژیک متحمل شکست شد تا مجبور به ادامه دیدارهای خود برای کسب عنوان هفتم این بازی‎ها باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم والیبال جوانان ایران که با قبول دو باخت از 6 بازی گذشته خود از حضور در جمع 4 تیم برتر رقابت‎‌های قهرمانی جهانی در هند بازمانده بود، امروز (شنبه) در دیدار مقابل بلژیک که برای تعیین رده‌بندی تیم‎های پنجم تا هشتم برگزار شد صفر بر 3  نتیجه را واگذار کرد تا نماینده کشورمان نسبت به دوره پیشین این رقابت‎ها و تا به امروز حداقل 3 پله سقوط کرده باشد.

والیبالیست‌های جوان کشورمان هر سه گیم دیدار مقابل بلژیک را با نتایج (19 بر 25)، (24 بر 26) و (18 بر 25) واگذار کردند. این شکست در حالی برای شاگردان مصطفی کارخانه ثبت شد که آنها در روز نخست دیدارهای مرحله مقدماتی با همین نتیجه بلژیک را در گروه B  با شکست مواجه کرده بودند.

تیم والیبال جوانان ایران که مدال برنز دوره پیشین مسابقات قهرمانی جهان را در اختیار دارد روز یکشنبه آخرین دیدار خود در رقابت‎های جهانی را برای کسب مقام هفتم و هشتم مقابل بازنده دیدار تیم‎های روسیه و آمریکا برگزار می‎‌کند.

نماینده کشورمان در پانزدهمین دوره رقابت‌های والیبال قهرمانی جوانان جهان که با شکست تیم‎های بلژیک، چین و مصر به عنوان صدرنشین گروه B راهی مرحله دوم بازی‎‏ها شده بود در این مرحله پس از متحمل شکست مقابل کوبا و برزیل دیدار مقابل آمریکایی‎ها را با برتری خود تمام کرد.

پانزدهمین دوره رقابت‌های والیبال جوانان جهان که از 9 مردادماه در پونا هند آغاز شده است تا 16 مردادماه ادامه خواهد داشت. برزیل مدافع عنون قهرمانی این مسابقات است.

