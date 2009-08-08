ایران از کسب عنوان پنجم بازماند/ بلژیک شکست روز اول را جبران کرد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم والیبال جوانان ایران که با قبول دو باخت از 6 بازی گذشته خود از حضور در جمع 4 تیم برتر رقابتهای قهرمانی جهانی در هند بازمانده بود، امروز (شنبه) در دیدار مقابل بلژیک که برای تعیین ردهبندی تیمهای پنجم تا هشتم برگزار شد صفر بر 3 نتیجه را واگذار کرد تا نماینده کشورمان نسبت به دوره پیشین این رقابتها و تا به امروز حداقل 3 پله سقوط کرده باشد.
والیبالیستهای جوان کشورمان هر سه گیم دیدار مقابل بلژیک را با نتایج (19 بر 25)، (24 بر 26) و (18 بر 25) واگذار کردند. این شکست در حالی برای شاگردان مصطفی کارخانه ثبت شد که آنها در روز نخست دیدارهای مرحله مقدماتی با همین نتیجه بلژیک را در گروه B با شکست مواجه کرده بودند.
تیم والیبال جوانان ایران که مدال برنز دوره پیشین مسابقات قهرمانی جهان را در اختیار دارد روز یکشنبه آخرین دیدار خود در رقابتهای جهانی را برای کسب مقام هفتم و هشتم مقابل بازنده دیدار تیمهای روسیه و آمریکا برگزار میکند.
نماینده کشورمان در پانزدهمین دوره رقابتهای والیبال قهرمانی جوانان جهان که با شکست تیمهای بلژیک، چین و مصر به عنوان صدرنشین گروه B راهی مرحله دوم بازیها شده بود در این مرحله پس از متحمل شکست مقابل کوبا و برزیل دیدار مقابل آمریکاییها را با برتری خود تمام کرد.
پانزدهمین دوره رقابتهای والیبال جوانان جهان که از 9 مردادماه در پونا هند آغاز شده است تا 16 مردادماه ادامه خواهد داشت. برزیل مدافع عنون قهرمانی این مسابقات است.
