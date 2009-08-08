  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۱۷ مرداد ۱۳۸۸، ۱۶:۵۸

چهارمین نمایشگاه قرآن و عترت خراسان رضوی در 23 بخش برگزار می شود

چهارمین نمایشگاه قرآن و عترت خراسان رضوی در 23 بخش برگزار می شود

مشهد - خبرگزاری مهر: معاون سیاسی اجتماعی استانداری خراسان رضوی گفت: چهارمین نمایشگاه قرآن و عترت خراسان رضوی در نیمه دوم ماه مبارک رمضان در 23 بخش برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، قهرمان رشید ظهر شنبه در جلسه سیاستگذاری چهارمین نمایشگاه قرآن و عترت افزود: نمایشگاه قرآن و عترت با هدف ایجاد زمینه های نوآوری در فعالیت های حوزه قرآن و عترت و ایجاد همفکری و تعامل بین مجموعه های قرآنی دولتی و مردمی برگزار می شود و در 23 بخش آماده پذیرایی از علاقمندان و دوستداران مباحث قرآنی خواهد بود.

معاون سیاسی اجتماعی استانداری خراسان رضوی تقویت زمینه های تعامل چند جانبه بین فعالان و عرضه کنندگان محصولات و تولیدات حوزه قرآن و عترت، ایجاد فضای رقابتی بین  آثار و فعالان قرآنی و ارتقای آشنایی کودکان، نوجوانان و جوانان با مفاهیم قرآن و عترت را از دیگر اهداف نمایشگاه قرآن و عترت معرفی کرد.

وی به لزوم کمک همه دستگاه ها بر ارتقای کمی و کیفی برنامه ها و فعالیت های قرآن و عترت تاکید کرد و گفت: شناخت خلاها و نیازهای مردم در حوزه فعالیت های قرآن و عترت ضروری است که می توان با برگزاری نمایشگاه هایی از جمله نمایشگاه قرآن و عترت به این هدف رسید.

رشید خواستار فراهم آوردن شرایط دسترسی آسان مردم به آثار و محصولات عرضه شده در نمایشگاه قرآن و عترت و توجه ویژه به نوآوری ها و اولویت دادن به عرضه آثار و محصولات جدید در این نمایشگاه شد و افزود: ایجاد وحدت رویه در فعالیت های قرآنی بین دستگاه ها و تشکل های دولتی می تواند به عنوان یکی از سیاست های برگزاری این نمایشگاه باشد.

وی با بیان اینکه چهارمین نمایشگاه قرآن و عترت در 23 بخش برگزار خواهد شد، گفت: ناشران قرآن و عترت، هنرهای تجسمی، تفسیر قرآن، مشاوره های قرآنی، هنرهای نمایشی، محافل و مراسم ها، واحد کودکان و نوجوانان و نادیان قرآن از جمله بخش های تشکیل دهنده این نمایشگاه است.

کد مطلب 925736

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها