چهارمین نمایشگاه قرآن و عترت خراسان رضوی در 23 بخش برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، قهرمان رشید ظهر شنبه در جلسه سیاستگذاری چهارمین نمایشگاه قرآن و عترت افزود: نمایشگاه قرآن و عترت با هدف ایجاد زمینه های نوآوری در فعالیت های حوزه قرآن و عترت و ایجاد همفکری و تعامل بین مجموعه های قرآنی دولتی و مردمی برگزار می شود و در 23 بخش آماده پذیرایی از علاقمندان و دوستداران مباحث قرآنی خواهد بود.

معاون سیاسی اجتماعی استانداری خراسان رضوی تقویت زمینه های تعامل چند جانبه بین فعالان و عرضه کنندگان محصولات و تولیدات حوزه قرآن و عترت، ایجاد فضای رقابتی بین آثار و فعالان قرآنی و ارتقای آشنایی کودکان، نوجوانان و جوانان با مفاهیم قرآن و عترت را از دیگر اهداف نمایشگاه قرآن و عترت معرفی کرد.

وی به لزوم کمک همه دستگاه ها بر ارتقای کمی و کیفی برنامه ها و فعالیت های قرآن و عترت تاکید کرد و گفت: شناخت خلاها و نیازهای مردم در حوزه فعالیت های قرآن و عترت ضروری است که می توان با برگزاری نمایشگاه هایی از جمله نمایشگاه قرآن و عترت به این هدف رسید.

رشید خواستار فراهم آوردن شرایط دسترسی آسان مردم به آثار و محصولات عرضه شده در نمایشگاه قرآن و عترت و توجه ویژه به نوآوری ها و اولویت دادن به عرضه آثار و محصولات جدید در این نمایشگاه شد و افزود: ایجاد وحدت رویه در فعالیت های قرآنی بین دستگاه ها و تشکل های دولتی می تواند به عنوان یکی از سیاست های برگزاری این نمایشگاه باشد.

وی با بیان اینکه چهارمین نمایشگاه قرآن و عترت در 23 بخش برگزار خواهد شد، گفت: ناشران قرآن و عترت، هنرهای تجسمی، تفسیر قرآن، مشاوره های قرآنی، هنرهای نمایشی، محافل و مراسم ها، واحد کودکان و نوجوانان و نادیان قرآن از جمله بخش های تشکیل دهنده این نمایشگاه است.