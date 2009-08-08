جلد بیست و یکم "فرهنگ قرآن کریم" منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این کتاب "معجم معنایى معارف و مفاهیم قرآن کریم" است که به صورت الفبایی ـ موضوعى تهیه و علاوه بر هزاران مدخل با موضوعات متفاوت در ارتباط با قرآن کریم و اطلاع‌رسانی در زمینه معارف کلام وحی، به صورت نوعی تفسیر موضوعی تهیه و تنظیم شده است.

این کتاب که از دستاوردهاى علمى گروهى از قرآن‏پژوهان مرکز فرهنگ و معارف قرآن است در 25 جلد منتشر خواهد شد.

این فرهنگ تا کنون مداخل آب تا آیین، ابابیل تا ارض، ارض مقدس اطاعت، اطعام تا انار، انبیاء تا ایوب، باب حطه تا بهشت شداد، باب بیابان تا ترور، تزکیه تا تنبیه، تنزیه تا جنود ابلیس، جنود الهی تا حق الیقین، حکم، خضر، خضوع تا دعا، دفاع تا رضاع، رضاى خدا تا سبیل‌الله، شرک تا شنوایى، شوهر تا ضعف و ضلالت تا عبادت را در برگرفته است.