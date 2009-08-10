پرداخت ‌٤٣٢ میلیارد ریال وام اشتغال از سوی کمیته امداد غرب استان تهران

حسینعلی عروجی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: ‌این رقم وام اشتغال نسبت به دولت‌های قبل ‌١٩ برابر رشد داشته است.

وی ادامه داد: در منطقه غرب استان تهران ‌٤٣ هزارخانوار تحت حمایت کمیته امداد هستند که بیشتر آنها خانواده‌های بی سرپرست و سرپرست نیازمند و از کار افتاده هستند و اولین کمک به آنها کمک معیشت است.

این مسئول با اشاره به خدمات درمانی کمیته امداد امام خمینی (ره) غرب استان تهران به مددجویان در طی چهار سال گذشته بیان کرد: ‌این کمیته در حال حاضر با ‌٢٧٣ مرکز درمانی درمنطقه غرب استان تهران قرارداد دارد که با سیستم ارجاع کارهای درمانی مددجویان را انجام می‌دهد.

عروجی عنوان کرد: در این زمینه عمده پزشکان از پزشکان زبده و پر تلاش منطقه هستند که بسیاری از مواقع ویزیت هم دریافت نمی‌کنند.

وی خاطرنشان کرد: طی چهار سال گذشته در کل ‌٩١ میلیارد ریال خدمات درمانی به مددجویان منطقه ارائه شده است.

14 هزار دانش آموز تحت پوشش کمیته امداد غرب استان تهران هستند

عروجی در بخش دیگری از سخنان خود نیز بیان کرد: درحال حاضر ‌١٤ هزار دانش آموز و ‌٦٠٠ دانشجو تحت پوشش کمیته امداد غرب استان تهران هستند و در مدت چهار سال گذشته این افراد ‌٥١ میلیارد ریال خدمات فرهنگی دریافت کرده‌اند.

مدیرکل کمیته امداد غرب استان تهران با اعلام اینکه در طول مدت چهار سال پنج هزارو ‌٦٠٠ خانوار تحت پوشش خدمات تعمیر و بازسازی مسکن دریافت کرده‌اند، ادامه داد: در بحث خرید مسکن هم ‌٥٠٠ خانوار صاحب مسکن شده‌اند و در حال حاضر نیز ‌٧٤٩ واحد مسکونی در دست ساخت است که ‌٢٤٩ مورد آن در حال اتمام است.

این مسئول با اشاره به اینکه هم اکنون یک هزار و ‌٤٠٠خانوار زندانی تحت حمایت کمیته امداد این منطقه هستند، خاطرنشان کرد: ‌این افراد طی چهار سال گذشته ‌١٢ میلیارد ریال خدمات دریافت کرده‌اند.

عروجی کل خدمات دولت نهم به مددجویان غرب استان تهران را ‌٣٢٦ میلیارد تومان اعلام کرد و اضافه کرد: این میزان ‌٦/٩ برابر بیشتر از دولتهای قبل بوده است.

وی یادآور شد: گذشته از این امر از طریق صندوقها نیز طی چهار سال ‌٣٨٥ میلیارد ریال جمع آوری شده است.

عروجی افزود: ‌٣٠ درصد از کل خدمات کمیته امداد غرب استان تهران را کمکهای مردمی تشکیل می‌دهند که کل این خدمات طی چهار سال سه هزار و ‌٢٦٠ میلیارد ریال بوده است.